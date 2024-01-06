Peristiwa 6 Januari: Maskapai Pertama Layani Rute Keliling Dunia

6 JANUARI merupakan pekan pertama awal tahun. Di tanggal ini, terdapat sejumlah peristiwa penting dan bersejarah. Salah satunya adalah Pan Am yang jadi maskapai pertama melayani rute keliling dunia.

New Mexico Diakui Jadi Negara Bagian

New Mexico atau Meksiko Baru merupakan sebuah negara bagian Amerika Serikat. Negara ini terletak di bagian selatan. Ibu kota negara ini adalah Santa Fe. New Mexico juga merupakan negara bagian ke-47 sejak 6 Januari 1912 dan dikenal denga nama Land of Enchantment.

Sesuai dengan undang-undang, negara bagian New Mexico dikepalai oleh seorang Gubernur yang dipilih untuk jangka waktu 4 tahun. Gubernur New Mexico sekarang adalah Susana Martinez dengan masa jabatan 1 Januari 2011 hingga 2019. Terdapat pula Badan Legislatif negara bagian yang terdiri 42 anggota “Senate” dan 70 anggota “House of Representative” yang dipilih untuk jangka 4 tahun.

Franklin Delano Roosevelt adalah Presiden Amerika Serikat ke-32 dan merupakan satu-satunya Presiden Amerika yang terpilih empat kali dalam masa jabatan dari tahun 1933 hingga 1945. Ia lahir di Hyde Park, New York, 9 Januari 1882.

Ia salah satu tokoh abad ke-20 dan menempati urutan ketiga dalam sejarah kepresidenan Amerika Serikat. Salah satu pencapaian Roosevelt yang terkenal dikarenakan kepemimpinannya membantu Amerika Serikat memulihkan diri dari masa depresi hebat.

Pada State of the Union Address 6 Januari 1941, Roosevelt mencantumkan 4 kebebasan dalam amanat tahunannya. Keempat kebebasan itu adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk beragama, kebebasan dari kemelaratan, dan kebebasan dari ketakutan. Masa jabatannya berakhir dan digantikan oleh wakilnya karena Roosevelt meninggal dunia terserang penyakit stroke di Warm Springs, Georgia, 12 April 1945.