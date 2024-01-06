Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,0 Guncang Maluku Barat Daya, Tak Berpotensi Tsunami

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |06:27 WIB
Illustrasi (foto: dok freepik)
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 mengguncang wilayah Maluku Barat Daya, pada Sabtu (6/1/2024) sekira pukul 05.26 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 7.72 Lintang Selatan - 128.45 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:5.0, 06-Jan-2024 05:26:14WIB, Lok:7.72LS, 128.45BT (87 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA), Kedlmn:169 Km #BMKG," tulis BMKG.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"Tidak berpotensi tsunami," tutup BMKG.

(Awaludin)

      
