KPU Pastikan Logistik Pemilu di Dalam Negeri Tahap 1 Rampung 100%

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pemenuhan logistik Pemilu 2024, untuk di dalam negeri tahap pertama telah diselesaikan. KPU telah mengirimkan seluruh logistik dan telah di terima pada tempat penyimpan masing-masing gudang KPU Kabupaten dan Kota.

Adapun pemenuhan logistik tahap 1 ini terdiri dari kotak suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel dan segel plastik. Tahap 1 ini tercatat rampung pada Kamis (4/1) malam.

"Logistik Pemilu untuk tahap 1 ini sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat, produksinya sudah memenuhi semuanya yaitu sebesar 100 persen sudah terpenuhi kemudian pengiriman juga sudah terpenuhi 100 persen dan kemudian penerimaan di gudang KPU Kabupaten Kota juga sudah 100 persen terpenuhi," ungkap Anggota KPU Divisi Logistik Yulianto Sudrajat.

Selanjutnya KPU akan melakukan pengiriman atau pemenuhan logistik tahap kedua. Logistik tahap kedua ini meliputi surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota.

Kemudian sampul kertas kubus dan biasa, formulir pleno Presiden dan Wakil Presiden, Pleno DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta formulir A4 dari Presiden hingga DPRD Kabupaten Kota dan lainnya.

Sejauh ini progres pemenuhan logistik tahap kedua produksinya sudah mencapai 85%. Adapun logistik sudah dikirim 55%.