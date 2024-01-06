Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Pastikan Logistik Pemilu di Dalam Negeri Tahap 1 Rampung 100%

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |06:43 WIB
KPU Pastikan Logistik Pemilu di Dalam Negeri Tahap 1 Rampung 100%
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pemenuhan logistik Pemilu 2024, untuk di dalam negeri tahap pertama telah diselesaikan. KPU telah mengirimkan seluruh logistik dan telah di terima pada tempat penyimpan masing-masing gudang KPU Kabupaten dan Kota.

Adapun pemenuhan logistik tahap 1 ini terdiri dari kotak suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel dan segel plastik. Tahap 1 ini tercatat rampung pada Kamis (4/1) malam.

"Logistik Pemilu untuk tahap 1 ini sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat, produksinya sudah memenuhi semuanya yaitu sebesar 100 persen sudah terpenuhi kemudian pengiriman juga sudah terpenuhi 100 persen dan kemudian penerimaan di gudang KPU Kabupaten Kota juga sudah 100 persen terpenuhi," ungkap Anggota KPU Divisi Logistik Yulianto Sudrajat.

Selanjutnya KPU akan melakukan pengiriman atau pemenuhan logistik tahap kedua. Logistik tahap kedua ini meliputi surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota.

Kemudian sampul kertas kubus dan biasa, formulir pleno Presiden dan Wakil Presiden, Pleno DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta formulir A4 dari Presiden hingga DPRD Kabupaten Kota dan lainnya.

Sejauh ini progres pemenuhan logistik tahap kedua produksinya sudah mencapai 85%. Adapun logistik sudah dikirim 55%.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pilpres 2024 Pemilu 2024 KPU RI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170370//ketua_kpu_ri_mochammad_afifuddin-EczV_large.jpg
KPU Minta Maaf Sempat Tutupi Dokumen Persyaratan Capres-Cawapres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149990//dkpp-eVJR_large.jpg
Tok, DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Idham Holik, Terbukti Langgar Etik!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement