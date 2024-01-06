Polri Sukses Amankan Nataru, Romo Benny: Tata Kelola Sistem Keamanan yang Merangkul Semua Pihak

JAKARTA - Tokoh agama Romo Benny Susetyo menilai kinerja Polri dalam mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 sangat baik. Sehingga Natal dan Tahun Baru kali ini sangat aman dan damai.

“Penanganan Polri dalam pengamanan Perayaan Natal dan Tahun Baru menurut saya sangat baik dan sukses, berhasil. Sehingga kita harus memberi penghargaan kepada Polri,” ujar Romo Benny Sabtu (6/1/2024).

Tokoh Katolik itu menambahkan, kesuksesan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban saat Nataru tersebut karena turut serta melibatkan masyarakat.

“Polri dalam hal ini juga karena melibatkan semua pihak termasuk masyarakat untuk bersama-sama mengamankan Natal dan tahun baru,” imbuh Benny.

Tenaga Ahli Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini menambahkan, keberhasilan Polri juga, tidak terlepas dari kemampuan dalam manajemen dan tata kelola sistem keamanan yang merangkul semua pihak.

BACA JUGA: Puluhan Ribu Wisatawan Padati Bakauheni Harbour City selama Libur Nataru

“Kita berharap pengalaman saat ini menjadi modal Polri untuk semakin mampu dan mengayomi masyarakat dari semua hal, sehingga Polri dapat terus menjaga ketertiban dan menjaga keharmonisan beragama di Indonesia,” tutup Romo Benny.

Sebelumnya, total sebanyak 39.495 gereja di seluruh Indonesia diberikan pengamanan oleh Polri. Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan pengamanan ini termasuk dalam kegiatan Operasi Lilin Nataru 2023 sebagai upaya memastikan seluruh rangkaian Natal hingga Tahun Baru 2024 berjalan dengan lancar.