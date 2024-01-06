Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Sukses Amankan Nataru, Romo Benny: Tata Kelola Sistem Keamanan yang Merangkul Semua Pihak

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |08:59 WIB
Polri Sukses Amankan Nataru, Romo Benny: Tata Kelola Sistem Keamanan yang Merangkul Semua Pihak
Romo Benny Apresiasi Polri Amankan Nataru
A
A
A

JAKARTA - Tokoh agama Romo Benny Susetyo menilai kinerja Polri dalam mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 sangat baik. Sehingga Natal dan Tahun Baru kali ini sangat aman dan damai.

“Penanganan Polri dalam pengamanan Perayaan Natal dan Tahun Baru menurut saya sangat baik dan sukses, berhasil. Sehingga kita harus memberi penghargaan kepada Polri,” ujar Romo Benny Sabtu (6/1/2024).

Tokoh Katolik itu menambahkan, kesuksesan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban saat Nataru tersebut karena turut serta melibatkan masyarakat.

“Polri dalam hal ini juga karena melibatkan semua pihak termasuk masyarakat untuk bersama-sama mengamankan Natal dan tahun baru,” imbuh Benny.

Tenaga Ahli Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini menambahkan, keberhasilan Polri juga, tidak terlepas dari kemampuan dalam manajemen dan tata kelola sistem keamanan yang merangkul semua pihak.

“Kita berharap pengalaman saat ini menjadi modal Polri untuk semakin mampu dan mengayomi masyarakat dari semua hal, sehingga Polri dapat terus menjaga ketertiban dan menjaga keharmonisan beragama di Indonesia,” tutup Romo Benny.

Sebelumnya, total sebanyak 39.495 gereja di seluruh Indonesia diberikan pengamanan oleh Polri. Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan pengamanan ini termasuk dalam kegiatan Operasi Lilin Nataru 2023 sebagai upaya memastikan seluruh rangkaian Natal hingga Tahun Baru 2024 berjalan dengan lancar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/337/3101229/tahun_baru-S9G0_large.jpg
Nataru Berlangsung Aman, Usman Hamid Akui Sempat Khawatir dengan Insiden Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/337/3101106/warga_balik_ke_jabotabek_usai_libur_tahun_baru-JmS2_large.jpg
344 Ribu Kendaraan Balik ke Jabotabek Usai Libur Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/512/3101088/tol_prambanan_ditutup_usai_nataru-fGvV_large.jpg
Libur Nataru Berakhir, Gerbang Tol Prambanan Kembali Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/525/3099512/kasatlantas_polrestabes_bandung_akbp_eko_iskandar-2AZd_large.jpeg
Warga Dilarang Rayakan Malam Tahun Baru di Flyover Pasupati Bandung, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/338/3099471/taman_margasatwa_ramai_dikunjungi_wisatawan_saat_libur_nataru_2024-hEod_large.jpeg
Libur Akhir Tahun, Ragunan Dikunjungi 44 Ribu Orang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/337/3099173/menko_polkam_budi_gunawan-ZsLU_large.jpeg
Gelar Evaluasi Pengamanan Natal, Menko Polkam Pastikan Layanan di Daerah Bencana Berjalan Optimal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement