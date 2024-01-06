Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mantan Ketum PBNU KH Said Aqil: Mahfud MD Orang yang Dibanggakan Gus Dur

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |09:18 WIB
Mantan Ketum PBNU KH Said Aqil: Mahfud MD Orang yang Dibanggakan Gus Dur
Mahfud MD di Demak/Foto: TPN
DEMAK – Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengenalkan sosok Mahfud MD kepada ribuan jamaah selawat yang terus meneriaki nama eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Hal itu diutarakannya kepada para jamaah dalam acara Sholawat Persatuan Indonesia di Lapangan sepakbola Prampelan, Kabupaten Demak, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (5/1/2024) malam.

Mustasyar PBNU itu menekankan sosok Mahfud yang merupakan seorang akademisi dan berpendidikan dengan gelar profesor dan doktor yang melekat.

Selanjutnya dia menerangkan, bahwa Mahfud adalah orang yang dipercaya Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sehingga Mahfud diangkat menjadi Menteri Pertahanan pada tahun 2000 silam.

“Bapak Profesor Doktor Mahfud MD. Orang yang dibanggakan oleh Gus Dur. Ketika Gus Dur presiden, beliau diangkat menjadi Menteri Pertahanan,” kata KH Said Aqil.

