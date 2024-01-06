Debat Capres 2024 Harus Tanpa Gimik dan Singkatan Teknis

JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat ketiga capres-cawapres Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu (7/1/2024).

Debat yang akan kedua akan diikuti capres dengan mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik.

Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Athiqah Nur Alami mengimbau para capres untuk tidak menggunakan gimik dan singkatan teknis saat debat nanti.

“Jangan pakai singkatan-singkatan, karena ini debat level nasional. Jngan pakai akronim yang tidak dipahami. Kurangi gimik,” kata Athiqah di Jakarta, Sabtu (6/1/2024).

Athiqah menyebutkan, pada debat Pemilihan Presiden, para capres mestinya menggali gagasan, bukan mempertanyakan hal-hal teknis. Meksipun, ujarnya, jika terpilih menjadi presiden implementasi gagasan itu belum tentu mudah di lapangan.

Ia menambahkan, untuk pertanyaan debat relatif terkendali karena disusun oleh para panelis. Hanya saja, yang tidak bisa dikendalikan adalah pertanyaan pada sesi para capres saling bertanya.

Berdasarkan pelaksanaan debat pertama dan kedua Pilpres 2024, menurutnya ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan tema.

“Hindari silly question, ini momen adu gagasan, adu ide. Para capres juga sebaiknya menjawab pertanyaan dengan lugas, jawaban tidak ke mana-mana,” tukas Athiqah.