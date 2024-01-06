Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar-Mahfud Bakal Hadiri Deklarasi Dukungan FBR dan Haul Ke-14 Gus Dur di Jombang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |11:13 WIB
Ganjar-Mahfud Bakal Hadiri Deklarasi Dukungan FBR dan Haul Ke-14 Gus Dur di Jombang
Ganjar-Mahfud (Foto: MPI)
JAKARTA – Pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD, menghadiri acara Deklarasi Dukungan Forum Betawi Rempug (FBR), pada hari ke-40 Kampanye Pilpres 2024, Sabtu (6/1/2024).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tim Media, TPN Ganjar-Mahfud, pada pukul 13.30 WIB Ganjar dan Mahfud secara bersama-sama akan menghadiri acara itu di area Banjir Kanal Timur (BKT) Cakung Cilincing, Kelurahan Pulogebang, Jakarta Timur.

Selesai acara, Ganjar mengikuti acara internal dalam rangka persiapan menghadapi Debat Capres, yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Sementara itu, Mahfud akan bertolak ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur untuk menghadiri Haul ke-14 Gus Dur dan Masyayikh di Pondok Pesantren Tebuireng, Jalan Irian Jaya Nomor 10 Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

Diketahui, KH Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur adalah Presiden ke-4 Republik Indonesia wafat pada 30 Desember 2009.

Adapun rangkaian kegiatan Haul ke-14 Gus Dur akan diisi, antara lain Ishari, khatmil Qur’an, Shalawat Seribu Rebana, Manaqib Syaikh Abdul Qadir Jailani.

(Angkasa Yudhistira)

      
