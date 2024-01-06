Setara Institure Yakin Kepemimpinan Ganjar Pranowo Bakal Lebih Baik Dalam Tegakkan Demokrasi

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo diyakini akan tampil lebih baik dibanding Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penegakan demokrasi, bila memenangkan Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan saat ditanya soal Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) jelang Debat Ketiga Pilpres 2024 di Jakarta, Sabtu (6/1/2024).

Seperti diketahui, KPU RI akan menggelar Debat Ketiga Capres bertema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu 7 Januari 2024. Sebagai subtema adalah Gobalisasi dan Politik Luar Negeri.

Berdasarkan pernyataan Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Athiqah Nur Alami, selama kepemimpinan periode kedua Presiden Jokowi, IDI menurun. Padahal, Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat (AS) dan India.

“Demokrasi adalah jualan Indonesia di dunia internasional. Bagaimana kebijakan luar negari kita untuk menyelamatkan demokrasi ke depan,” ucap Halili.

Halili menjelaskan, bahwa kepemimpinan Ganjar akan lebih baik dibanding Jokowi, bila dilihat dari sisi kelembagaan dan konsolidasi demokrasi.

Artinya, bila Ganjar memenangkan Pilpres 2024, maka checks and balances antarlembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif lebih berpotensi terjadi, dibanding Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.