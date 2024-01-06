Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Debat Ketiga, BRIN Minta Capres Tak Banyak Gimik: Jangan Pakai Singkatan

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |12:18 WIB
Jelang Debat Ketiga, BRIN Minta Capres Tak Banyak Gimik: Jangan Pakai Singkatan
Ganjar dan Prabowo (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Athiqah Nur Alami mengimbau, seluruh calon presiden (capres) 2024 tidak menggunakan gimik dan singkatan teknis saat mengikuti Debat Ketiga Capres pada Pilpres 2024.

Seperti diketahui, KPU RI akan menggelar Debat Ketiga Capres bertema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu 7 Januari 2024. Sebagai subtema adalah Gobalisasi dan Politik Luar Negeri.

“Jangan pakai singkatan-singkatan karena ini debat level nasional. Jangan pakai akronim yang tidak dipahami. Kurangi gimik,” ucap Athiqah di Jakarta, Sabtu (6/1/2024).

Athiqah mengatakan, para capres mestinya menggali gagasan, bukan mempertanyakan hal-hal teknis. Meksipun, jika terpilih menjadi presiden implementasi gagasan itu belum tentu mudah di lapangan.

Menurutnya, untuk pertanyaan debat relatif terkendali karena disusun oleh para panelis. Hanya saja, yang tidak bisa dikendalikan adalah pertanyaan pada sesi para capres saling bertanya.

Berdasarkan pelaksanaan debat pertama dan kedua Pilpres 2024, kata Athiqah, ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan tema.

“Hindari silly question, ini momen adu gagasan, adu ide. Para capres juga sebaiknya menjawab pertanyaan dengan lugas, jawaban tidak ke mana-mana,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement