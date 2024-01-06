Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Ungkap Ketidakpastiaan Hukum Jadi Penyebab Indonesia Alami Kemunduran

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |14:31 WIB
Mahfud MD Ungkap Ketidakpastiaan Hukum Jadi Penyebab Indonesia Alami Kemunduran
Cawapres Perindo Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa ketidakpastian hukum merupakan salah satu penyebab Indonesia menjadi sorotan dunia internasional.

Kata dia, ketidakpastian hukum juga jadi faktor penyebab negara ini mengalami kemunduran dalam banyak hal.

Pernyataan itu diungkap oleh Mahfud MD saat memberikan kata sambutan secara daring untuk pelaksaan wisuda Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Sabtu (6/1/2023) ini.

"Salah satu sorotan dunia internasional yang kita rasakan sendiri kenapa di Indonesia itu terjadi kemunduran dalam banyak hal. Misalnya invetasi tidak maksimal, pembangunan ekonomi tidak maksimal karena di Indonesia itu salah satunya terlalu banyak ketidakpastian hukum," ujar Mahfud MD.

Dia melihat pembangunan hukum di Indonesia memang memerlukan perbaikan di berbagai sektor. Baik sektor peraturan perundangan-undangannya seperti sektor regulasi dan implementasi juga perbaikan di birokrasi penegakan hukum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/337/3021590/mahfud-md-jangan-bicara-indonesia-emas-jika-demokrasi-dan-hukum-tak-ditegakkan-seimbang-pESkzQ6rpE.jpg
Mahfud MD: Jangan Bicara Indonesia Emas Jika Demokrasi dan Hukum Tak Ditegakkan Seimbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015473/kritik-tapera-mahfud-md-hitungan-matematisnya-tak-masuk-akal-jPTwBqkxnT.jpg
Kritik Tapera, Mahfud MD: Hitungan Matematisnya Tak Masuk Akal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/337/3011896/wacana-mengaktifkan-kembali-dpa-mahfud-md-terlalu-berlebihan-6uh4lHgg9Q.jpg
Wacana Mengaktifkan Kembali DPA, Mahfud MD: Terlalu Berlebihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/337/3005377/kalah-pilpres-mahfud-md-kita-tetap-berjuang-dari-berbagai-jalan-TW7nE6DR8Z.jpg
Kalah Pilpres, Mahfud MD: Kita Tetap Berjuang dari Berbagai Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/510/2959996/mahfud-md-hadiri-drama-musuh-bebuyutan-indonesia-kita-di-yogyakarta-pHm3yGlPnI.jpg
Mahfud MD Hadiri Drama Musuh Bebuyutan Indonesia Kita di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/337/2958229/mahfud-md-sumber-daya-alam-jadi-sumber-sengketa-antara-rakyat-dan-pemerintah-nPG9E4S5a8.jpg
Mahfud MD: Sumber Daya Alam Jadi Sumber Sengketa Antara Rakyat dan Pemerintah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement