Mahfud MD Ungkap Ketidakpastiaan Hukum Jadi Penyebab Indonesia Alami Kemunduran

JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa ketidakpastian hukum merupakan salah satu penyebab Indonesia menjadi sorotan dunia internasional.

Kata dia, ketidakpastian hukum juga jadi faktor penyebab negara ini mengalami kemunduran dalam banyak hal.

Pernyataan itu diungkap oleh Mahfud MD saat memberikan kata sambutan secara daring untuk pelaksaan wisuda Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Sabtu (6/1/2023) ini.

"Salah satu sorotan dunia internasional yang kita rasakan sendiri kenapa di Indonesia itu terjadi kemunduran dalam banyak hal. Misalnya invetasi tidak maksimal, pembangunan ekonomi tidak maksimal karena di Indonesia itu salah satunya terlalu banyak ketidakpastian hukum," ujar Mahfud MD.

Dia melihat pembangunan hukum di Indonesia memang memerlukan perbaikan di berbagai sektor. Baik sektor peraturan perundangan-undangannya seperti sektor regulasi dan implementasi juga perbaikan di birokrasi penegakan hukum.