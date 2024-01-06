Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Ingatkan Lulusan Universitas Jangan Sampai Gagal Ujian di Laboratorium Masyarakat

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |15:03 WIB
Mahfud MD Ingatkan Lulusan Universitas Jangan Sampai Gagal Ujian di Laboratorium Masyarakat
Mahfud MD (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD berpesan kepada seluruh lulusan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai agar jangan sampai gagal ujian di laboratorium masyarakat.

Cawapres dari Partai Perindo itu menerangkan ujian di tengah masyarakat akan sangat berbeda dengan ujian yang ada di kampus.

Hal itu diungkap secara daring oleh Mahfud MD saat memberikan kata sambutan Wisudah Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang diselenggarakan Sabtu (6/1/2024) ini.

Mahfud MD mengatakan bahwa kegagalan menjalani ujian di laboratorium masyarakat justru tidak akan bisa diulang. Beda dengan ujian yang ada di kampus atau universitas yang bisa diulang jika memang diinginkan.

"Sesudah saudara pulang dari sini dan membawa ijazah saudara akan masuk ke laboratorium kehidupan sesungguhnya di dalam masyarakat," pesan Mahfud MD.

"Kalau di laboratorium masyarakat saudara gagal, tidak bisa diulangi. Oleh sebab itu hati-hati terjun ke tengah masyarakat sesudah saudara membawa ijazah ini," sambungnya.

Dia mengatakan bahwa agar tidak gagal menjalani ujian di laboratorium masyarakat setiap lulusan universitas harus mampu memahami filosofi pembelajaran. Dia mengatakan filosofi pembelajaran itu terkandung di Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Halaman:
1 2
      
