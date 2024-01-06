Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kemenag: Rhoma Irama Perjuangkan Moderasi Beragama Melalui Musik

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |15:16 WIB
Kemenag: Rhoma Irama Perjuangkan Moderasi Beragama Melalui Musik
Balitbang Kemenag Gelar Dialog Publik/dok Kemenag
A
A
A

JAKARTA - Balitbang Diklat Kementerian Agama RI, menggelar Dialog Publik, Pagelaran Musik, dan Film Moderasi Beragama di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat.

Pada pagelaran ini, sejumlah bakat muda Indonesia yang telah meraih prestasi di bidang musik turut memberikan warna. Namun yang menjadi sorotan utama dengan kehadiran maestro musik dangdut Indonesia Rhoma Irama.

Kepala Balitbang Diklat Kementerian Agama RI, Suyitno, mengatakan, pemilihan musik dan film sebagai instrumen penguatan moderasi beragama adalah langkah bijak di tengah arus 5.0. Platform konvensional seperti TOT, MOT, penggerak, dan insersi dalam kurikulum telah memberikan dampak positif.

“Namun, lebih dari itu, musik dianggap sebagai instrumen yang lebih efektif. Musik, dengan sifatnya yang universal, mampu menyentuh hati lintas agama, suku, dan bangsa,” ujar Suyitno dikutip Jakarta, Sabtu (6/1/2023).

Sementara itu, Rhoma Irama di depan para penonton mengungkapkan tekadnya untuk menjadikan musik sebagai media edukasi, berdakwah, dan alat untuk mempersatukan bangsa.

Menurutnya, Sejak 13 Oktober 1973, ia mendeklarasikan Soneta sebagai "the voice of muslim," dan hingga kini, ia terus berjuang untuk mengaktualisasikan perannya sebagai pembawa pesan moderasi beragama.

Observasi bertahun-tahun menunjukkan efektivitas dakwah melalui musik, sebagaimana Rhoma Irama diundang ke Amerika Serikat dalam rangka International Conference on Islam and the Council of Indonesia and Malaysia. Di sana, keberhasilannya diakui sebagai bukti bahwa musik efektif untuk berdakwah dan membangun karakter manusia.

Rhoma juga berbagi testimoni inspiratif seorang dosen di Surabaya, yang hidupnya terinspirasi oleh lirik-lirik lagunya. “Musik memiliki daya konkrit untuk membentuk karakter seseorang, “The power of music can change a person's character,” ujar Rhoma Irama.

Halaman:
1 2
      
