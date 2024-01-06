FBR dan Ikatan Keluarga Madura Resmi Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Keluarga Besar Forum Betawi Rempug (FBR) dan Ikatan Keluarga Madura (Ikama) Jabodetabek resmi mendeklarasikan untuk mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Acara deklarasi tersebut digelar di area Banjir Kanal Timur (BKT) Cakung Cilincing, Kelurahan Pulogebang, Jakarta Timur, Sabtu (6/1/2024).

Selain mendukung, FBR dan Ikama siap mengawal dan memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024.

"Bismillahirrahmanirrahim kami pengurus anggota dan simpatisan keluarga besar forum Betawi Rempug dan keluarga besar ikatan keluarga Madura Jabodetabek menyatakan mendukung mengawal dan siap memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD pada Pilpres tahun 2024," bunyi deklarasi FBR dan Ikama.