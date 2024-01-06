Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

FBR dan Ikatan Keluarga Madura Resmi Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |15:35 WIB
FBR dan Ikatan Keluarga Madura Resmi Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud
FBR Dukung Ganjar-Mahfud/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Keluarga Besar Forum Betawi Rempug (FBR) dan Ikatan Keluarga Madura (Ikama) Jabodetabek resmi mendeklarasikan untuk mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Acara deklarasi tersebut digelar di area Banjir Kanal Timur (BKT) Cakung Cilincing, Kelurahan Pulogebang, Jakarta Timur, Sabtu (6/1/2024).

Selain mendukung, FBR dan Ikama siap mengawal dan memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024.

"Bismillahirrahmanirrahim kami pengurus anggota dan simpatisan keluarga besar forum Betawi Rempug dan keluarga besar ikatan keluarga Madura Jabodetabek menyatakan mendukung mengawal dan siap memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD pada Pilpres tahun 2024," bunyi deklarasi FBR dan Ikama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement