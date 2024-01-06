Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Airlangga Sarapan Bareng Jokowi di Istana Bogor, Bahas Apa?

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |15:46 WIB
Airlangga Sarapan Bareng Jokowi di Istana Bogor, Bahas Apa?
Ketum Golkar Airlangga Hartarto (Foto: MPI)
A
A
A

BOGOR - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengakui pagi tadi olahraga dan sarapan pagi dengan Presiden Joko Widodo di Kebun Raya Bogor. Dalam pertemuannya itu, salah satunya pembicaraannya terkait Pilpres 2024.

"Kalau Pilpres, kalau pembicaraan ya ada. Tapi apa yang dibicarakan? rahasia," kata Airlangga kepada wartawan disela acara Konsolidasi Partai Golkar di Stadion Pakansari Cibinong, Sabtu (6/1/2024).

Airlangga hanya membeberkan pembahasan dengan Presiden Jokowi terkait program keberlanjutan dan target ekonomi di awal tahun 2024 ini.

"Ini kan kebetulan di awal tahun minggu pertama tahun 2024. Jadi banyak hal yang kita bahas terkait dengan target pertumbuhan ekonomi, terkait dengan pengurangan kemiskinan yang nanti kita targetkan mendekati nol dan terkait proyek strategis nasional, dan kita juga ada kegiatan-kegiatan terkait proyek infrastruktur yang akan kita lanjutkan," ungkapnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sarapan pagi bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor.

Momen sarapan keduanya dibagikan akun Instagram Partai Golkar. Jokowi nampak mengenakan kaos panjang berwarna putih, sedangkan Airlangga mengenakan kaos berwarna kuning.

Halaman:
1 2
      
