INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD: Kepastian Hukum Dorong Perkembangan Dunia Usaha

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |16:10 WIB
Mahfud MD: Kepastian Hukum Dorong Perkembangan Dunia Usaha
Mahfud MD (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, memberi orasi ilmiah dalam acara Dies Natalis VII Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Sabtu (6/1/2024), tentang Peranan Hukum dalam Mendorong Perkembangan Dunia Kewirausahaan melalui virtual.

Mahfud menilai, kewirausahaan atau dunia usaha merupakan faktor penting mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Sebab, berkembangnya kewirausahaan dan wirausaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena terciptanya lapangan kerja.

Karena itu, Mahfud MD menekankan harus ada kepastian hukum agar semua bisa berjalan.

"Meningkatnya lapangan kerja akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, sehingga akan dapat menekan angka kemiskinan yang muaranya akan memicu perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan," ujar Menko Polhukam.

Ia menekankan, salah satu faktor penting yang mendorong yaitu menjamin kepastian hukum dalam berwirausaha. Mahfud menegaskan, kepastian hukum merupakan prasyarat penting untuk menjaga stabilitas dunia usaha.

Sekaligus, suplemen untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional dari tren pelemahan ekonomi global. Sayang, ia berpendapat, pembangunan hukum nasional saat ini masih mengalami berbagai tantangan.

Dari regulasi, masih ada permasalahan aturan yang tumpang tindih dan multitafsir, sehingga berdampak ketidakpastian hukum. Dari penegakan hukum, walau ada penindakan, masih ditemukan praktik suap dan korupsi.

"Berdampak Indeks Negara Hukum Indonesia yang cenderung stagnan. World Justice Project 2021 menilai Indeks Negara Hukum Indonesia di peringkat 68 dari 139 negara atau mengalami penurunan dari sebelumnya ada di 59," kata Mahfud yang saat ini juga sebagai Cawapres pasangan Capres Ganjar Pranowo.

