Ganjar Pranowo: Kita Punya Problem Etika

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyoroti makan malam Presiden Jokowi bersama Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus salah satu capres Prabowo Subianto, Jumat 5 Januari 2024.

Kemudian, Jokowi juga melanjutkan dengan sarapan dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang tergabung dalam koalisi pengusung Prabowo pada Pilpres 2024, Sabtu (6/1/2024).

"Iya memang kita punya problem etika gitu kan. Kan ada yang tidak setuju dengan etika," kata Ganjar usai menghadiri deklarasi FBR dan Ikama di area BKT Cakung Cilincing, Pulogebang, Jakarta Timur, Sabtu (6/1/2024).

Terkait netralitas Presiden, Ganjar menyebut pihaknya lebih khawatir dengan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam memenangkan pasangan capres-cawapres tertentu.

"Kekhawatiran kita adalah, ketika semua menyalahgunakan. Penyalahgunaan kewenangannya terjadi. Ketika penyalahgunaan kewenangan itu terjadi, maka pada saat itu berbahaya. Maka, kontrolnya mesti bagus, Bawaslu enggak boleh takut. Tapi, kita sendiri, kayak saya, Pak Mahfud, selalu mengingatkan pendukung kita. Baik dari partai maupun relawan agar semua juga taat hukum, taat aturan. Seperti yang saya sampaikan di sini tadi," kata Ganjar.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi melakukan makan bareng bersama Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membenarkan makan berdua antara Presiden Jokowi dengan capres nomor urut 2 Prabowo kemarin malam.

"Bapak Presiden rileks sejenak mencoba masakan nusantara di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng. Saat makan malam, Presiden didampingi Menhan Bapak Prabowo Subianto," kata Ari saat dikonfirmasi.