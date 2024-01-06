JAKARTA - Tanda pagar (tagar) Ganjar-Mahfud Menang menguasai trending topik media sosial (medsos) X, Sabtu (6/1/2023).
Tagar Ganjar-Mahfud Menang berada diurutan pertama disusul tagar Sholawat Persatuan Indonesia dengan 2.385 ciutan dan disusul tagar Hary Tanoesoedibjo dengan 2.437 twit dari netizen.
Sejumlah warganet pun turut mengomentari Tagar Ganjar-Mahfud Menang di Pilpres 2024 itu.
"Ganjar-Mahfud berpotensi menang satu putaran," demikian cuit @akupadi5.
"Map kepijit nih,aduh makin jls aja kemenangn didepan mata ini,Ganjar Mahfud sbntr lgi di lantik,sory yeh sori yeh,kita menang yeh🤣🤣🤣🤟🤟," tulis @veraagustian_.
"Ganjar - Mahfud semakin Membara di seluruh pelosok Nusantara," timpal @Djeng_Hiz.
