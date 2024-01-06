Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tagar Ganjar-Mahfud Menang Trending Topik di Medsos X

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |16:34 WIB
Tagar Ganjar-Mahfud Menang Trending Topik di Medsos X
Tagar Ganjar-Mahfud Menang trending topik (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Tanda pagar (tagar) Ganjar-Mahfud Menang menguasai trending topik media sosial (medsos) X, Sabtu (6/1/2023).

Tagar Ganjar-Mahfud Menang berada diurutan pertama disusul tagar Sholawat Persatuan Indonesia dengan 2.385 ciutan dan disusul tagar Hary Tanoesoedibjo dengan 2.437 twit dari netizen.

Sejumlah warganet pun turut mengomentari Tagar Ganjar-Mahfud Menang di Pilpres 2024 itu.

"Ganjar-Mahfud berpotensi menang satu putaran," demikian cuit @akupadi5.

"Map kepijit nih,aduh makin jls aja kemenangn didepan mata ini,Ganjar Mahfud sbntr lgi di lantik,sory yeh sori yeh,kita menang yeh🤣🤣🤣🤟🤟," tulis @veraagustian_.

"Ganjar - Mahfud semakin Membara di seluruh pelosok Nusantara," timpal @Djeng_Hiz.

(Fakhrizal Fakhri )

      
