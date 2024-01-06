Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejumlah Berita Menarik di Okezone Updates Hari Ini, Berikut Ulasannya

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |16:41 WIB
Sejumlah Berita Menarik di Okezone Updates Hari Ini, Berikut Ulasannya
Okezone update hari ini (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Di Okezone Updates hari ini, Sabtu (6/1/2014), ada berita tentang wisata jejak peninggalan megalithikum di Sulawesi Tengah yang memiliki sejumlah peninggalan megalithikum. Salah satunya di Kecamatan Lore Barat atau Lembah Bada, Kabupaten Poso.

Ciri khas situs purbakala di lembah bada berbentuk megalit. Batu besar peninggalan prasejarah berupa tempayan batu raksasa yang dinamai kalamba. Bentuk kalamba di sana bervariasi, umumnya berbentuk tong sebagai wadah dan ditutup lempengan batu.

Selain berita tadi, juga ada informasi terkait Apple yang tidak meluncurkan iPad sama sekali. Padahal sejak 2010 Apple selalu merilis iPad tiap tahunnya. Meski begitu di tahun 2024, Apple akan membanjiri pasar dengan iPad baru.

November lalu analis Ming-chi Kuo membeberkan perjalanan peluncuran produk Apple selama 2024. Menurutnya, Apple akan merilis dua varian iPad Air. Yaitu versi layar 10,9 inch dan 12,9 inch.

Selain itu, Apple juga disebut akan memberikan perbedaan yang lebih mendasar antara lini iPad Air dan iPad Pro, yang mungkin akan berdampak pada kenaikan harga iPad Pro untuk menjaga agar diferensiasi kedua produk tersebut.

Semua berita menarik tadi dapat Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/337/3167387/daily_buzz-685t_large.jpg
Podcast The Daily Buzz Bongkar Penumpang Gelap Aksi Massa di Jakarta, Simak Sore Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038391/wayv-bakal-gelar-konser-perdana-di-indonesia-musim-bursa-transfer-usai-uero-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-n4TJVgoqVJ.jpg
WayV Bakal Gelar Konser Perdana di Indonesia, Musim Bursa Transfer Usai UERO, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/337/3037375/musim-bursa-transfer-usai-euro-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-ZPpsEO8vVV.jpeg
Musim Bursa Transfer Usai Euro, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035659/film-despicable-me-4-raih-omset-usd5-miliar-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-ReL50k2uZ8.jpg
Film Despicable Me 4 Raih Omset USD5 Miliar, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/337/3033863/viral-tukang-parkir-di-bali-mirip-bruno-mars-selengkapnya-di-okezone-updates-hari-ini-T1JLJhs5ZM.jpeg
Viral Tukang Parkir di Bali Mirip Bruno Mars, Selengkapnya Di Okezone Updates Hari Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/337/3018683/special-report-ironi-kasus-pelecehan-ibu-kandung-terhadap-anaknya-Wb5XXgungX.jpg
SPECIAL REPORT: Ironi Kasus Pelecehan Ibu Kandung terhadap Anaknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement