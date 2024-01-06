Sejumlah Berita Menarik di Okezone Updates Hari Ini, Berikut Ulasannya

JAKARTA - Di Okezone Updates hari ini, Sabtu (6/1/2014), ada berita tentang wisata jejak peninggalan megalithikum di Sulawesi Tengah yang memiliki sejumlah peninggalan megalithikum. Salah satunya di Kecamatan Lore Barat atau Lembah Bada, Kabupaten Poso.

Ciri khas situs purbakala di lembah bada berbentuk megalit. Batu besar peninggalan prasejarah berupa tempayan batu raksasa yang dinamai kalamba. Bentuk kalamba di sana bervariasi, umumnya berbentuk tong sebagai wadah dan ditutup lempengan batu.

Selain berita tadi, juga ada informasi terkait Apple yang tidak meluncurkan iPad sama sekali. Padahal sejak 2010 Apple selalu merilis iPad tiap tahunnya. Meski begitu di tahun 2024, Apple akan membanjiri pasar dengan iPad baru.

November lalu analis Ming-chi Kuo membeberkan perjalanan peluncuran produk Apple selama 2024. Menurutnya, Apple akan merilis dua varian iPad Air. Yaitu versi layar 10,9 inch dan 12,9 inch.

Selain itu, Apple juga disebut akan memberikan perbedaan yang lebih mendasar antara lini iPad Air dan iPad Pro, yang mungkin akan berdampak pada kenaikan harga iPad Pro untuk menjaga agar diferensiasi kedua produk tersebut.

Semua berita menarik tadi dapat Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!

(Fakhrizal Fakhri )