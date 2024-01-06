Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Doa dan Deklarasi Bersama FBR, Ganjar Pranowo Tukar Kopiah Warna Merah

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |16:59 WIB
Hadiri Doa dan Deklarasi Bersama FBR, Ganjar Pranowo Tukar Kopiah Warna Merah
Ganjar Pranowo hadiri deklarasi dukungan FBR (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri acara doa dan deklarasi bersama Forum Betawi Rempug (FBR) di wilayah Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (6/1/2024).

Ganjar yang hadir tampak bersahaja mengenakan pakaian kesehariannya yakni kemeja putih berlengan panjang yang disingsingkan dan celana panjang hitam dibarengi balutan kain batik di atas tengkuk lehernya.

Saat maju ke depan panggung untuk memberikan sambutan, Ganjar pun diminta para kader FBR untuk mengenakan kopiah (peci) merah, songkok khas masyarakat suku betawi.

Ganjar pun disambut teriakan selawat ketika maju ke depan panggung. "Wah kopiahnya merah ini," ujar Ganjar, Sabtu (6/1/2024).

Ganjar tersenyum selepas melempar komentarnya melihat para kader FBR yang mengenakan kopiah merah tersebut. Meski Ganjar sudah memakai kopiah berwarna hitam, sembari sumringah dia seakan tertarik dengan kopiah merah tersebut.

"Sayangnya saya tidak punya kopiah merah ini," lanjut Ganjar sembari tertawa.

"Ayo pak, pakai pak, pakai," teriak massa FBR dengan sukacita.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement