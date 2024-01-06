Hadiri Doa dan Deklarasi Bersama FBR, Ganjar Pranowo Tukar Kopiah Warna Merah

JAKARTA - Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri acara doa dan deklarasi bersama Forum Betawi Rempug (FBR) di wilayah Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (6/1/2024).

Ganjar yang hadir tampak bersahaja mengenakan pakaian kesehariannya yakni kemeja putih berlengan panjang yang disingsingkan dan celana panjang hitam dibarengi balutan kain batik di atas tengkuk lehernya.

Saat maju ke depan panggung untuk memberikan sambutan, Ganjar pun diminta para kader FBR untuk mengenakan kopiah (peci) merah, songkok khas masyarakat suku betawi.

Ganjar pun disambut teriakan selawat ketika maju ke depan panggung. "Wah kopiahnya merah ini," ujar Ganjar, Sabtu (6/1/2024).

Ganjar tersenyum selepas melempar komentarnya melihat para kader FBR yang mengenakan kopiah merah tersebut. Meski Ganjar sudah memakai kopiah berwarna hitam, sembari sumringah dia seakan tertarik dengan kopiah merah tersebut.

"Sayangnya saya tidak punya kopiah merah ini," lanjut Ganjar sembari tertawa.

"Ayo pak, pakai pak, pakai," teriak massa FBR dengan sukacita.