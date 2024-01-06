TPM Ganjar-Mahfud : Pertanyaan Debat Capres dari Panelis, Bukan Media Penyelenggara

JAKARTA – Sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait media penyelenggara memastikan penyelenggara debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024, akan disiarkan oleh MNC Group (MNC TV, iNews TV, RCTI, dan GTV).

Menurut Komisioner KPU August Mellaz Penetapan MNC Group sebagai media penyelenggara mendapat penolakan dari pasangan tim pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Alasannya, karena pemilik dari MNC Group, yaitu Hary Tanoesoedibjo merupakan ketua umum Partai Perindo yang merupakan partai politik pendukung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Respons dari Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud terkait penolakan MNC Group sebagai Media Penyelenggara debat Capres ketiga direspon oleh Wakil Deputi II Generasi Y dan Z TPM Ganjar-Mahfud MD, Achyar Al Rasyid dengan santai mengatakan bahwa ketika bicara netralitas, harusnya bisa berkaca dan kami di TPN tetap patuh terhadap keputusan yang dibuat KPU serta mempersiapkan dengan matang materi yang akan dibawakan saat debat nanti berlangsung.

Dirinya pun menyindir TKN Prabowo-Gibran agar berkaca, Achyar menambahkan jika dilihat komposisi panelis, di sana terdapat 2 panelis yang berasal dari Universitas Petahanan (Unhan) yang merupakan sebuah struktur di bawah komando langsung Kementerian Pertahanan yang menterinya tak lain adalah Prabowo Subianto.

“Harusnya TKN Prabowo-Gibran bisa berkaca, ketika menolak MNC Group sebagai media penyelenggara, yang kita tahu bahwa dalam media penyelenggara hanya berfokus kepada media penyiaran, tidak terlibat langsung terkait terhadap pelaksanaan debat yang merupakan tanggung jawab dari KPU, di sisi lain jika kita lihat komposisi panelis dalam debat nanti terdapat 2 orang yang merupakan akademisi dari Universitas Pertahanan yang kita tahu itu merupakan di bawah naungan Kementerian Pertahanan," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Sabtu (6/1/2024).

Dan jika mau sedikit berpikir radikal, sambungnya, sangat berpotensi terjadi konflik kepentingan karena memang tugas panelis adalah membuat pertanyaan dalam debat nanti.

Achyar mengatakan, walaupun patut menaruh curiga terhadap terjadinya konflik kepentingan di tim panelis, namun rasanya tak elok jika terus mempermasalahkan hal tersebut.

“Kami dari Tim Pemenangan Nasionanal Ganjar-Mahfud tidak terlalu mempersoalkan itu. Karena kami yakin orang-orang yang ditunjuk oleh KPU merupakan orang-orang terbaik di bidangnya dan punya komitmen serta integritas untuk membangun Indonesia lebih baik lagi ke depannya," tuturnya.