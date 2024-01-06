Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menengok Persiapan Debat Ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |17:49 WIB
Menengok Persiapan Debat Ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan
Persiapan debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Istora Senayan, Jakarta bakal menjadi arena debat ketiga Pilpres 2024, yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024, malam. Lantas bagaimana kesiapan arena debat H-1 jelang debat Capres di Istora Senayan?

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi arena debat telah siap yang terdiri panggung dan tiga pasang kursi untuk masing-masing pasangan calon mulai dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Terlihat pula dekorasi pilar berwarna emas telah berdiri di sisi kanan-kiri panggung arena debat.

Ketiga capres nantinya akan berdebat terkait sejumlah isu yang di antaranya; pertahanan dan keamanan, hubungan Internasional, globalisasi, geopolitik dan luar negeri.

Tepat dibelakang kursi masing-masing pasangan calon terdapat kursi untuk masing-masing pendukung. Sementara untuk di bagian depan panggung telah tersedia dua buah kursi moderator dilengkapi meja dan wadah pengundian.

KPU menunjuk Pemred GTV Ariyo Ardi dan pembawa berita iNews Anisha Dasuki sebagai moderator debat capres-cawapres 2024 ketiga. Selain itu, MNC Group ditunjuk sebagai host dari debat Capres 2024 ketiga besok malam.

Terlihat sejumlah anggota KPU tengah mengatur posisi kursi untuk panelis dan tamu undangan tepat disisi samping kanan-kiri moderator debat.

Selanjutnya telah berdiri kokoh tribun dan kursi yang nantinya akan diperuntukkan bagi simpatisan terbatas tepat di belakang moderator dan mengharap ke panggung arena debat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement