Menengok Persiapan Debat Ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan

JAKARTA - Istora Senayan, Jakarta bakal menjadi arena debat ketiga Pilpres 2024, yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024, malam. Lantas bagaimana kesiapan arena debat H-1 jelang debat Capres di Istora Senayan?

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi arena debat telah siap yang terdiri panggung dan tiga pasang kursi untuk masing-masing pasangan calon mulai dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Terlihat pula dekorasi pilar berwarna emas telah berdiri di sisi kanan-kiri panggung arena debat.

Ketiga capres nantinya akan berdebat terkait sejumlah isu yang di antaranya; pertahanan dan keamanan, hubungan Internasional, globalisasi, geopolitik dan luar negeri.

Tepat dibelakang kursi masing-masing pasangan calon terdapat kursi untuk masing-masing pendukung. Sementara untuk di bagian depan panggung telah tersedia dua buah kursi moderator dilengkapi meja dan wadah pengundian.

KPU menunjuk Pemred GTV Ariyo Ardi dan pembawa berita iNews Anisha Dasuki sebagai moderator debat capres-cawapres 2024 ketiga. Selain itu, MNC Group ditunjuk sebagai host dari debat Capres 2024 ketiga besok malam.

Terlihat sejumlah anggota KPU tengah mengatur posisi kursi untuk panelis dan tamu undangan tepat disisi samping kanan-kiri moderator debat.

Selanjutnya telah berdiri kokoh tribun dan kursi yang nantinya akan diperuntukkan bagi simpatisan terbatas tepat di belakang moderator dan mengharap ke panggung arena debat.