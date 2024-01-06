Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kaesang Pangarep: Bapak dan Prabowo Memang Sahabat

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |18:30 WIB
Kaesang Pangarep: Bapak dan Prabowo Memang Sahabat
Jokowi makan malam bersama Prabowo Subianto (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep menanggapi santai pertemuan ayahnya dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto di salah satu restoran kawasan Jakarta Pusat, Jumat 5 Januari 2024, malam.

Pertemuan tersebut menjadi sorotan publik sebab Prabowo sebagai calon presiden pada kontestasi Pilpres 2024.

Dalam keterangan yang diterima, Kaesang Pangarep menilai, pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto merupakan pertemuan biasa sebab keduanya memang bersahabat.

"Menurut saya itu hal biasa karena Bapak dan Pak Prabowo adalah teman. Memang mereka sahabat kok," ujar Kaesang usai mengikuti konsolidasi dengan DPW Bengkulu di salah satu hotel kawasan Bengkulu, Sabtu (6/1/2024).

Sebelumnya diberitakan, Menhan sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengunggah foto dirinya tengah makan malam berdua dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Jumat, 5 Januari 2024. Keduanya makan malam di salah saru restoran di kawasan Jakarta Pusat.

"Selamat berakhir pekan," tulis Prabowo seperti dikutip dari akun Instagramnya @prabowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement