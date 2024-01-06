Kaesang Pangarep: Bapak dan Prabowo Memang Sahabat

JAKARTA - Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep menanggapi santai pertemuan ayahnya dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto di salah satu restoran kawasan Jakarta Pusat, Jumat 5 Januari 2024, malam.

Pertemuan tersebut menjadi sorotan publik sebab Prabowo sebagai calon presiden pada kontestasi Pilpres 2024.

Dalam keterangan yang diterima, Kaesang Pangarep menilai, pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto merupakan pertemuan biasa sebab keduanya memang bersahabat.

"Menurut saya itu hal biasa karena Bapak dan Pak Prabowo adalah teman. Memang mereka sahabat kok," ujar Kaesang usai mengikuti konsolidasi dengan DPW Bengkulu di salah satu hotel kawasan Bengkulu, Sabtu (6/1/2024).

Sebelumnya diberitakan, Menhan sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengunggah foto dirinya tengah makan malam berdua dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Jumat, 5 Januari 2024. Keduanya makan malam di salah saru restoran di kawasan Jakarta Pusat.

"Selamat berakhir pekan," tulis Prabowo seperti dikutip dari akun Instagramnya @prabowo.