Mahfud MD: Kunci Kemenangan Adalah Tekad yang Kuat

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03 Mahfud MD menegaskan kunci sebuah kemenangan adalah tekad yang kuat dibawah keridhoan Allah SWT.

Tekad tersebut, dicontohkan Mahfud terjadi pada perang Badar.

"Kunci kemenangan itu adalah tekad yang kuat di bawah ridho Allah. Ingat perang Badar? Perang Badar itu perang yang secara opini dianggap sedikit 300 orang mengalahkan 1.100 orang ingatkan kisah perang badar maka kata Allah firman Allah mengapa orang yang dianggap kecil selalu menang kalau melawan kezaliman dan kecurangan," kata Mahfud saat menghadiri deklarasi FBR dan Ikama di area BKT Cakung Cilincing, Pulogebang, Jakarta Timur, Sabtu (6/1/2024).

Menurut Mahfud, orang yang jumlahnya dianggap kecil tersebut sebenarnya pengikutnya banyak. Dan orang-orang tersebut, kata Mahfud, merupakan orang yang tangguh dan tidak mudah goyah.