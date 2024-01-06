Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mantan Anak Buah Ungkap Prabowo Subianto Tak Punya Buku Putih Pertahanan Indonesia

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |18:51 WIB
Mantan Anak Buah Ungkap Prabowo Subianto Tak Punya Buku Putih Pertahanan Indonesia
Mantan Sekjen Kemenhan Agus Setiadji (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Laksamana Madya (Laksdya) Purnawirawan (Purn) Agus Setiadji mengungkapkan bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto tidak memiliki Buku Putih Pertahanan Indonesia.

Fakta itu diungkapkan Laksdya (Purn) Agus Setiadji dalam Podcast LanjutGan dengan host Reinhard Sirait, Jumat 5 Januari 2023.

"Itulah pentingnya sebuah Buku Putih Pertahanan Indonesia. Buku Putih itu selalu dibikin oleh menteri pertahanan. Namun saya belum lihat Buku Putih Menteri Pertahanan Tahun 2020-2024 apakah sudah diterbitkan?" ucap Agus Setiadji dengan nada bicara heran.

Menurut Agus, Buku Putih Pertahanan Indonesia adalah sebuah proses untuk menyampaikan kepada masyarakat dalam negeri dan luar negeri tentang rencana ke depan dalam satu Rencana Strategis (Renstra) Pertahanan Indonesia.

"Setiap Menhan harus punya Buku Putih Pertahanan Indonesia. Lazimnya Menteri Pertahanan setiap awal menjabat, dia akan membuat Buku Putih. Namun Saya belum melihat Menhan sekarang membuat itu," kata Agus.

Agus mengatakan, dirinya sempat melihat ada pernah mempertanyakan soal itu ke Menhan dan dijawab bila diperlukan maka akan dibuat. Namun pada kenyataan sampai saat ini belum ada Buku Putih Pertahanan Indonesia.

Halaman:
1 2
      
