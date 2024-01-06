Di Deklarasi Dukungan FBR, Ganjar Pranowo: Harga Kebutuhan Pokok Mahal

JAKARTA - Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri acara deklarasi dukungan Forum Betawi Rempug (FBR) terhadap dirinya untuk menjadi Presiden RI 2024-2029.

Ganjar pun menyebut permasalahan harga kebutuhan pokok sebagai kasus pokok utama yang menjadi permasalahan masyarakat Indonesia.

Ganjar yang hadir dalam deklarasi di kawasan Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur itu menyebutkan selama pengalamannya berkeliling Indonesia untuk kampanye, permasalahan masyarakat yang paling banyak dikeluhkan adalah tingginya harga kebutuhan barang pokok.

"Bapak ibu, saya sudah berkeliling ke seluruh Indonesia bersama Pak Mahfud. Kita melihat satu persatu dan mendengarkan apa yang ada di masyarakat," ujar Ganjar dalam sambutannya, Sabtu (6/1/2024).

"Yang paling banyak kita temui sebagian besar adalah kenapa harga kebutuhan pokok itu mahal? Betul," lanjut Ganjar.

Sontak para massa kader FBR berteriak kencang guna mengamini ucapan mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

"Betul! Setuju pak!," sambut massa kader FBR.

Saat memberikan sambutan tersebut, Ganjar selalu disambut dengan sorak sorai meriah para massa kader FBR. Ganjar yang sebelumnya memakai peci berwarna hitam pun diminta untuk ditukar memakai peci berwarna merah, khas masyarakat suku Betawi.