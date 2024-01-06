Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Di Deklarasi Dukungan FBR, Ganjar Pranowo: Harga Kebutuhan Pokok Mahal

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |19:19 WIB
Di Deklarasi Dukungan FBR, Ganjar Pranowo: Harga Kebutuhan Pokok Mahal
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri acara deklarasi dukungan Forum Betawi Rempug (FBR) terhadap dirinya untuk menjadi Presiden RI 2024-2029.

Ganjar pun menyebut permasalahan harga kebutuhan pokok sebagai kasus pokok utama yang menjadi permasalahan masyarakat Indonesia.

Ganjar yang hadir dalam deklarasi di kawasan Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur itu menyebutkan selama pengalamannya berkeliling Indonesia untuk kampanye, permasalahan masyarakat yang paling banyak dikeluhkan adalah tingginya harga kebutuhan barang pokok.

"Bapak ibu, saya sudah berkeliling ke seluruh Indonesia bersama Pak Mahfud. Kita melihat satu persatu dan mendengarkan apa yang ada di masyarakat," ujar Ganjar dalam sambutannya, Sabtu (6/1/2024).

"Yang paling banyak kita temui sebagian besar adalah kenapa harga kebutuhan pokok itu mahal? Betul," lanjut Ganjar.

Sontak para massa kader FBR berteriak kencang guna mengamini ucapan mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

"Betul! Setuju pak!," sambut massa kader FBR.

Saat memberikan sambutan tersebut, Ganjar selalu disambut dengan sorak sorai meriah para massa kader FBR. Ganjar yang sebelumnya memakai peci berwarna hitam pun diminta untuk ditukar memakai peci berwarna merah, khas masyarakat suku Betawi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement