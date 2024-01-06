Mahfud MD: Dalam Menentukan Pilihan Jangan Jual Harga Diri dengan Murah

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD menegaskan bahwa agar dalam menentukan pilihan pada Pemilu 2024, masyarakat diharapkan tidak menjual harga dirinya dengan harga murah.

Awalnya, Mahfud mengatakan bahwa Pemilu 2024 menjadi waktu yang tepat bagi semua pihak khususnya masyarakat untuk memperbaiki negara dengan memilih pemikiran yang benar.

"Mari kita beritahu kepada masyarakat bahwa pemilu adalah waktu yang tepat bagi rakyat untuk memperbaiki negaranya dengan cara memilih pemimpin-pemimpin entah itu di legislatif maupun di eksekutif," kata Mahfud saat menghadiri deklarasi FBR dan Ikama di area BKT Cakung Cilincing, Pulogebang, Jakarta Timur, Sabtu (6/1/2024).

"Entah itu di DPR, DPD, DPRD, maupun presiden, wakil presiden dan kepala daerah. Ini pemilu yang akan menentukan. Dan supaya diingat untuk menentukan pilihan itu jangan jual harga diri dengan harga murah," sambungnya.

Mahfud mengatakan bahwa masyarakat boleh saja menerima yang ataupun sembako dari para caleg ataupun capres-cawapres. Namun, dirinya mengingatkan agar masyarakat pada saat pemilihan harus memilih dengan hati nurani.