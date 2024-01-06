Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD: Dalam Menentukan Pilihan Jangan Jual Harga Diri dengan Murah

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |19:27 WIB
Mahfud MD: Dalam Menentukan Pilihan Jangan Jual Harga Diri dengan Murah
Mahfud MD (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD menegaskan bahwa agar dalam menentukan pilihan pada Pemilu 2024, masyarakat diharapkan tidak menjual harga dirinya dengan harga murah.

Awalnya, Mahfud mengatakan bahwa Pemilu 2024 menjadi waktu yang tepat bagi semua pihak khususnya masyarakat untuk memperbaiki negara dengan memilih pemikiran yang benar.

"Mari kita beritahu kepada masyarakat bahwa pemilu adalah waktu yang tepat bagi rakyat untuk memperbaiki negaranya dengan cara memilih pemimpin-pemimpin entah itu di legislatif maupun di eksekutif," kata Mahfud saat menghadiri deklarasi FBR dan Ikama di area BKT Cakung Cilincing, Pulogebang, Jakarta Timur, Sabtu (6/1/2024).

"Entah itu di DPR, DPD, DPRD, maupun presiden, wakil presiden dan kepala daerah. Ini pemilu yang akan menentukan. Dan supaya diingat untuk menentukan pilihan itu jangan jual harga diri dengan harga murah," sambungnya.

Mahfud mengatakan bahwa masyarakat boleh saja menerima yang ataupun sembako dari para caleg ataupun capres-cawapres. Namun, dirinya mengingatkan agar masyarakat pada saat pemilihan harus memilih dengan hati nurani.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement