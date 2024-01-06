Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Apresiasi Dukungan FBR dan Ikama, Ganjar Pranowo Tekankan Tiga Pesan Penting

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |19:48 WIB
Apresiasi Dukungan FBR dan Ikama, Ganjar Pranowo Tekankan Tiga Pesan Penting
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Jelang debat calon presiden (capres) ketiga, Forum Betawi Rempug (FBR) bersama Ikatan Keluarga Madura (Ikama) menyatakan mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD -- yang juga diusung oleh Partai Perindo ini.

Dukungan yang disematkan pada agenda Doa Awal Tahun FBR Ikama di Wilayah Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Sabtu (6/01/24) siang itu dihadiri langsung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Turut hadir pula, Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

"Bismillahirrahmanirrahim, kami pengurus, anggota dan simpatisan keluarga besar Forum Betawi Rempug (FBR) dan Keluarga Ikatan Madura Jabodetabek menyatakan mendukung mengawal dan siap memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu bapak Haji Ganjar Pranowo dan bapak Mahfud MD pada Pilpres tahun 2024," ucap Imam Besar sekaligus Ketua Umum FBR, Kiai Lutfi Hakim saat membacakan deklarasi.

Ganjar mengapresiasi dukungan dari sejumlah organisasi kesukuan bersama puluhan ribu masyarakat. Ada tiga pesan yang disampaikan oleh Ganjar kepada para pendukungnya tersebut.

"Satu, saya titip pada bapak ibu semua yang tadi sudah mendeklarasikan Ganjar-Mahfud, kami berdua menyampaikan terimakasih atas dukungan yang luar biasa ini," kata Ganjar.

