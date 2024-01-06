Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Temui Ribuan Kader FBR di Cakung, Angkat Isu Akses BLT Tak Merata

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |19:57 WIB
Ganjar Pranowo Temui Ribuan Kader FBR di Cakung, Angkat Isu Akses BLT Tak Merata
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menyambangi acara deklarasi 10.000 massa kader Forum Betawi Rempug (FBR) yang mendukung dirinya untuk maju dalam pemilu presiden 2024. Ganjar dengan semangat berapi-api menyalakan antusiasme ribuan kader FBR dengan sambutannya di atas panggung deklarasi tersebut.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebutkan sejumlah isu yang menjadi keluhan masyarakat se-Indonesia. Hal ini disampaikannya berdasarkan pengalamannya setelah berkeliling Nusantara di masa kampanyenya. Ganjar menyebutkan banyak masyarakat mengeluhkan ihwal bantuan pemerintah berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang tidak merata.

"Kami bertemu masyarakat dan mereka bertanya kepada kami, pak Ganjar kenapa bantuan BLT-nya tidak merata?," lugas Ganjar disambut sorak sorai ribuan massa FBR, Sabtu (6/1/2024).

Selepas Ganjar mengatakan hal tersebut, puluhan ribu massa FBR berteriak kompak guna mengamini isu BLT tersebut. Suami dari Siti Atikoh itu pun ikut berkelakar bersama massa lantaran sambutan meriah atas isu yang disebutnya tersebut.

"Ada yang menerima BLT disini? Yang menerima BLT boleh angkat tangan. Loh tidak ada ya? Berarti makmur semua disini," ucap Ganjar sembari tersenyum lepas.

Halaman:
1 2
      
