Hary Tanoesoedibjo: Ganjar-Mahfud Diyakini Bisa Membawa Indonesia Emas

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengatakan bahwa alasan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD harus memenangkan Pilpres 2024, lantaran kedua orang tersebut diyakini bisa mewujudkan Indonesia Emas.

"Kenapa kok kita ingin Ganjar Mahfud memenangkan kontestasi Pemilu, Pilpres 2024 14 Februari nanti, kenapa? Karena Ganjar Mahfud kita yakini yang bisa membawa Indonesia emas," kata Hary menghadiri deklarasi FBR dan Ikama di area BKT Cakung Cilincing, Pulogebang, Jakarta Timur, Sabtu (6/1/2024).

Hary Tanoe mengatakan bahwa saat ini rakyat Indonesia masih belum hidup dengan baik, meski sudah 78 tahun merdeka.

"Indonesia sudah merdeka 78 tahun lebih apakah kita sudah maju? masih banyak rakyat kita yang hidup pas-pasan bahkan kurang belum mapan. Secara pendidikan juga banyak yang kurang betul?," kata Hary Tanoe.

Maka dari itu, kata Hary, dengan memilih Ganjar-Mahfud maka Indonesia emas yang dicita-citakan dapat segera terwujud.

"Untuk bisa Indonesia emas mau tidak mau antara lain korupsi harus diberantas betul? harus memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil bagaimana cepat mentas naik kelas betul? itu hanya Ganjar Mahfud yang bisa menjadikan itu," tegas Hary Tanoe.

(Fakhrizal Fakhri )