10 Alasan FBR Dukung Ganjar-Mahfud, Dari Kesamaan Visi Misi Hingga Tangani Kemiskinan

JAKARTA - Pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kembali banjir dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Tidak terkecuali Forum Betawi Rempug (FBR).

Mereka secara resmi menegaskan dukungan kepada Ganjar-Mahfud dalam Doa Awal Tahun FBR dan Ikama, di Areal BKT perbatasan Bekasi-Jakarta, pada Sabtu (6/1/2024).

Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR), Lutfi Hakim mengatakan, mereka sudah menimbang visi dan misi dari capres-cawapres 2024 yang selaras dengan FBR. Hasilnya, FBR mendukung penuh Ganjar-Mahfud.

"Dari ketiga pasangan yang ada saat ini, satu-satunya yang layak didukung adalah pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 03," kata Lutfi.

Ia mengungkap 10 alasan yang membuat FBR yakin mendukung Ganjar-Mahfud. Pertama, yakni karena visi misi Ganjar-Mahfud yang dirasa selaras cita-cita FBR untuk menjadi jawara dan juragan di kampung mereka.

Apalagi, Ganjar-Mahfud mengusung visi Menuju Indonesia Unggul Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari. Dua, yakni karena keseriusan Ganjar tangani warga miskin saat memimpin Jawa Tengah.