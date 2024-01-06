Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

10 Alasan FBR Dukung Ganjar-Mahfud, Dari Kesamaan Visi Misi Hingga Tangani Kemiskinan

Iyus Lesmana , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |20:44 WIB
10 Alasan FBR Dukung Ganjar-Mahfud, Dari Kesamaan Visi Misi Hingga Tangani Kemiskinan
Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Hary Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kembali banjir dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Tidak terkecuali Forum Betawi Rempug (FBR).

Mereka secara resmi menegaskan dukungan kepada Ganjar-Mahfud dalam Doa Awal Tahun FBR dan Ikama, di Areal BKT perbatasan Bekasi-Jakarta, pada Sabtu (6/1/2024).

Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR), Lutfi Hakim mengatakan, mereka sudah menimbang visi dan misi dari capres-cawapres 2024 yang selaras dengan FBR. Hasilnya, FBR mendukung penuh Ganjar-Mahfud.

"Dari ketiga pasangan yang ada saat ini, satu-satunya yang layak didukung adalah pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 03," kata Lutfi.

Ia mengungkap 10 alasan yang membuat FBR yakin mendukung Ganjar-Mahfud. Pertama, yakni karena visi misi Ganjar-Mahfud yang dirasa selaras cita-cita FBR untuk menjadi jawara dan juragan di kampung mereka.

Apalagi, Ganjar-Mahfud mengusung visi Menuju Indonesia Unggul Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari. Dua, yakni karena keseriusan Ganjar tangani warga miskin saat memimpin Jawa Tengah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement