Kompolnas Apresiasi Polri Cegah Potensi Serangan Teror saat Libur Nataru 2024

JAKARTA - Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Kompolnas), Irjen (Purn) Benny J Mamoto, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Polri atas keberhasilan dalam mengamankan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Benny mengungkapkan kebanggaannya terhadap kinerja luar biasa dari seluruh jajaran Polri yang telah memastikan jalannya acara-acara tersebut dengan aman dan lancar.

“Kompolnas memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri atas kinerja yang sangat baik dalam pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Semua berjalan aman dan lancar,” ujar Benny, Sabtu (6/1/2023).

Salah satu poin yang ditekankan Benny adalah keberhasilan jajaran Densus 88 dalam mencegah potensi serangan teror. Ia menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap langkah-langkah preventif yang diambil oleh Densus 88 dalam menangkap para tersangka sebelum mereka berhasil melakukan aksinya.

Benny menegaskan bahwa berkat tindakan preventif ini, tahun 2023 tidak terjadi satu pun serangan teror yang dilaporkan.

“Khusus kepada jajaran Densus 88, Kompolnas menyampaikan apresiasi yang tinggi karena berhasil mencegah serangan teror dengan menangkap para tersangka sebelum melakukan aksinya dengan langkah preventive strike,” tuturnya.

“Tahun 2023 zero serangan teror,” sambungnya.