Seperti Perang Badar, Mahfud MD: Dengan Kesabaran, Orang Sedikit Bisa Kalahkan Ribuan Orang

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 03, Mahfud MD, memberikan pidato dalam Doa Awal Tahun Forum Betawi Rempug (FBR) dan Ikatan Keluarga Madura (Ikama), di Areal BKT Perbatasan Bekasi-Jakarta Timur, Sabtu (6/1/2024).

Dalam pidatonya, Mahfud mengingatkan masyarakat yang hadir tentang kisah Perang Badar. Saat itu, ia mengingatkan, umat Islam secara opini memang dianggap sedikit, kalah kekuatan karena cuma memiliki 300-an pasukan.

"Tapi, orang yang dianggap sedikit, 300 orang, mampu mengalahkan 1.100 orang," kata Mahfud yang disambut teriakan Ganjar-Mahfud, menang, menang, menang, dari massa FBR dan Ikama yang memenuhi lokasi.

Mahfud menekankan, sepanjang perjalanan umat manusia banyak pula kisah kelompok-kelompok orang yang dianggap kecil mampu mengalahkan mereka yang besar. Ia menegaskan, itu semua bisa terjadi karena izin Allah SWT.

"Mengapa orang yang dianggap kecil selalu menang kalau melawan kezaliman dan kecurangan? Karena orang yang jumlahnya dianggap kecil sebenarnya pengikutnya banyak, cuma mereka jauh, tidak ada yang mengongkosi, tidak dipancing dengan sembako," ujar Mahfud.