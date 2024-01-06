Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Seperti Perang Badar, Mahfud MD: Dengan Kesabaran, Orang Sedikit Bisa Kalahkan Ribuan Orang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |21:17 WIB
Seperti Perang Badar, Mahfud MD: Dengan Kesabaran, Orang Sedikit Bisa Kalahkan Ribuan Orang
Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 03, Mahfud MD, memberikan pidato dalam Doa Awal Tahun Forum Betawi Rempug (FBR) dan Ikatan Keluarga Madura (Ikama), di Areal BKT Perbatasan Bekasi-Jakarta Timur, Sabtu (6/1/2024).

Dalam pidatonya, Mahfud mengingatkan masyarakat yang hadir tentang kisah Perang Badar. Saat itu, ia mengingatkan, umat Islam secara opini memang dianggap sedikit, kalah kekuatan karena cuma memiliki 300-an pasukan.

"Tapi, orang yang dianggap sedikit, 300 orang, mampu mengalahkan 1.100 orang," kata Mahfud yang disambut teriakan Ganjar-Mahfud, menang, menang, menang, dari massa FBR dan Ikama yang memenuhi lokasi.

Mahfud menekankan, sepanjang perjalanan umat manusia banyak pula kisah kelompok-kelompok orang yang dianggap kecil mampu mengalahkan mereka yang besar. Ia menegaskan, itu semua bisa terjadi karena izin Allah SWT.

"Mengapa orang yang dianggap kecil selalu menang kalau melawan kezaliman dan kecurangan? Karena orang yang jumlahnya dianggap kecil sebenarnya pengikutnya banyak, cuma mereka jauh, tidak ada yang mengongkosi, tidak dipancing dengan sembako," ujar Mahfud.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement