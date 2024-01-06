Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menangkan Ganjar-Mahfud, FBR dan Ikama Siap Kawal TPS

Isty Maulidya , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |21:39 WIB
Menangkan Ganjar-Mahfud, FBR dan Ikama Siap Kawal TPS
Menangkan Ganjar-Mahfud, FBR dan Ikama siap kawal TPS. (Ist)
JAKARTA - Masyarakat Betawi dan Madura se-Jabodetabek menyatakan mendukung capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024. Masyarakat yang tergabung dalam Forum Betawi Rempug (FBR) dan Ikatan Keluarga Madura (Ikama) berkumpul di Lapangan Cakung Jakarta Timur, Sabtu (6/1/2024) untuk menggelar deklarasi dukungan. Dalam deklarasi itu, FBR dan Ikama satu suara mendukung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024.

"Kami percaya Ganjar-Mahfud akan membawa Indonesia lebih baik. Kami tidak ingin ada politik identitas yang berlebihan. Kami juga tidak ingin ada politik dinasti yang kronis. Untuk itu kami berkumpul di sini untuk mengawal kemenangan Ganjar-Mahfud," kata Imam Besar sekaligus Ketua Umum FBR, KH Lutfi Hakim.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Ikama, KH Muhammad Rawi. Ia mengatakan, masyarakat Indonesia tidak perlu gentar karena ada Ganjar dan juga tidak perlu takut karena ada Mahfud.

"Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan menjaga keamanan kita. Menjaga Indonesia dan menjadikannya lebih maju. Kami siap mendukung Pak Ganjar, sosialisasi ke masyarakat, mengawal di TPS untuk memastikan Ganjar-Mahfud menang," ucapnya.

Ganjar dan Mahfud yang hadir secara langsung dalam deklarasi itu menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat Betawi dan Madura. Menurut Ganjar, dukungan itu menambah semangat dalam memenangkan Pilpres 2024.

