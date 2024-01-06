Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Deklarasi Dukungan FBR dan Ikama, Ganjar: Terima Kasih Betawi dan Madura Jadi Bersatu

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |22:16 WIB
Deklarasi Dukungan FBR dan Ikama, Ganjar: Terima Kasih Betawi dan Madura Jadi Bersatu
Ganjar terima kasih atas dukungan FBR dan Ikama. (Dok TPN)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengungkapkan kisahnya saat baru sampai di acara deklarasi dukungan terhadapnya dari Forum Betawi Rempug (FBR) dan Ikatan Keluarga Madura (Ikama), Sabtu (6/1/2024) siang. Ganjar mengatakan lantaran dukungan terhadap dirinya dan Mahfud MD dalam pilpres 2024, masyarakat Betawi dan Madura menjadi bersatu.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu mengisahkan penuturan petinggi-petinggi FBR dan Ikama yang menyambutnya. Dia mengatakan, kedua petinggi organisasi tersebut mengaku saling berkonflik sebelum adanya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar-Mahfud.

"Tadi perwakilan Betawi dan Madura bilang ke saya, ada cerita menarik tadi, Insya Allah ini barokah," ungkap Ganjar dalam sambutannya.

"Jadi kalau ada dari Betawi, dari Madura, tadi beliau bercerita kepada saya. (Seraya berujar) Pak Ganjar, biasanya kami tabrakan pak. Sebelumnya sangar saja, di sini bawa golok, di sana bawa celurit," tutur Ganjar disambut gelak tawa 10.000 massa yang hadir.

Ganjar mengatakan, dirinya berterima kasih lantaran kehadiran dirinya bersama Mahfud MD, masyarakat Betawi dan Madura menjadi bersatu.

"Ini gara-gara Ganjar-Mahfud, kami bersatu Pak. Terima kasih, terima kasih," tutur Ganjar.

Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengatakan persatuan antar Betawi dan Madura ini harus dicontoh bagi seluruh suku yang ada di Indonesia.

"Cerita menarik inilah Bapak Ibu, yang kita harapkan kelak bisa kita satukan agar cita-cita kita tercapai," tegas Ganjar.

