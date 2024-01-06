Tangsel Dilanda Banjir 2 Meter dan Longsor, 195 KK Mengungsi













TANGSEL - Hujan deras yang turun pada Jumat (05/01/24) sore, menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dilanda banjir dan longsor. Data sementara menyebut terdapat 195 Kepala Keluarga (KK) yang diungsikan.

Banjir mencapai ketinggian hingga hampir 2 meter. Bahkan pada beberapa lokasi perumahan elit seperti di Perumahan Panorama Serpong dan Serpong Paradise akses jalan sempat terputus akibat terendam banjir.

Sedikitnya ada 12 lokasi yang dilanda banjir dan longsor. Dari jumlah itu, petugas terpaksa mengevakuasi sebanyak 195 KK. Sejumlah pihak terkait dilibatkan guna menangani warga yang mengungsi.

"Totalnya ada 195 KK yang mengungsi, itu tersebar di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor," terang Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel, Faridzal Gumay, Jumat (5/1/2024).

Ketinggian banjir sendiri dilaporkan berbeda-beda. Misalnya di Reni Jaya, Kecamatan Pamulang Barat, tercatat banjir berkisar antara 20 hingga 1,5 meter. Begitupun di Perumahan BPI, Pamulang Timur, ketinggian air di sana mencapai 80 centi.

"Di Reni Jaya ada sekira 40 KK mengungsi, dan di Perum BPI ada sekitar 40 KK juga mengungsi," jelasnya.