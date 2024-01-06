Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tangsel Dilanda Banjir 2 Meter dan Longsor, 195 KK Mengungsi

Hambali , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |00:01 WIB
Tangsel Dilanda Banjir 2 Meter dan Longsor, 195 KK Mengungsi
Banjir di Tangsel (foto: dok BPBD)
A
A
A




TANGSEL - Hujan deras yang turun pada Jumat (05/01/24) sore, menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dilanda banjir dan longsor. Data sementara menyebut terdapat 195 Kepala Keluarga (KK) yang diungsikan.

Banjir mencapai ketinggian hingga hampir 2 meter. Bahkan pada beberapa lokasi perumahan elit seperti di Perumahan Panorama Serpong dan Serpong Paradise akses jalan sempat terputus akibat terendam banjir.

Sedikitnya ada 12 lokasi yang dilanda banjir dan longsor. Dari jumlah itu, petugas terpaksa mengevakuasi sebanyak 195 KK. Sejumlah pihak terkait dilibatkan guna menangani warga yang mengungsi.

"Totalnya ada 195 KK yang mengungsi, itu tersebar di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor," terang Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel, Faridzal Gumay, Jumat (5/1/2024).

Ketinggian banjir sendiri dilaporkan berbeda-beda. Misalnya di Reni Jaya, Kecamatan Pamulang Barat, tercatat banjir berkisar antara 20 hingga 1,5 meter. Begitupun di Perumahan BPI, Pamulang Timur, ketinggian air di sana mencapai 80 centi.

"Di Reni Jaya ada sekira 40 KK mengungsi, dan di Perum BPI ada sekitar 40 KK juga mengungsi," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
longsor banjir Banjir Tangsel
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177481//banjir-xo2D_large.jpg
Hujan Lebat di Depok, Jalan Margonda Banjir Bikin Lalin Macet Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177426//banjir-eCsW_large.jpg
Banjir Rendam 891 Rumah di Deliserdang Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/18/3176717//banjir_di_meksiko_menyebabkan_lebih_dari_60_orang_tewas-zphA_large.jpg
Hujan Deras dan Banjir Hantam Meksiko Tengah, Ratusan Orang Tewas atau Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176367//banjir_di_meksiko-UTlQ_large.jpg
Banjir dan Longsor Landa Meksiko, 44 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175857//tambang-FyZ7_large.jpg
Operasional Tambang Freeport Masih Dihentikan, Bahlil: Tunggu Hasil Audit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/18/3175324//ilustrasi-Ja1R_large.jpeg
Longsor Terjang Bus di India, Tewaskan 15 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement