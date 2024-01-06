Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kerap Makan Korban, Ini Kisah Mistis Seputar Perlintasan Bintaro

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |07:02 WIB
Kerap Makan Korban, Ini Kisah Mistis Seputar Perlintasan Bintaro
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

TRAGEDI Bintaro terjadi pada Senin 19 Oktober 1987. Pada peristiwa berdarah itu, 2 kereta api yakni kereta api ekonomi patas KA 220 jurusan Tanah Abang-Merak dan kereta api ekonomi cepat KA 225 jurusan Rangkasbitung-Tanah Abang saling bertabrakan. Akibatnya, sebanyak 139 penumpang tewas dan ratusan lainnya terluka.

Kala itu memang rel kereta api dari Stasiun Tanah Abang hingga Stasiun Rangkasbitung masih satu jalur, sehingga membuat kereta api harus bergantian melintasinya.

Kecelakaan hebat kerap terjadi di sekitar tersebut yang jaraknya hanya sekira 200 meter dari lokasi pintu perlintasan. Kejadian kecelakaan di lintasan kereta ini kerap terjadi, baik itu antara kereta dengan kereta, kereta dengan pengendara yang menerobos palang pintu, maupun kereta dengan pejalan kaki.

BACA JUGA:

Stasiun Sudimara dan Sejarah Kelam Tragedi Bintaro 1987 

Sontak, cerita mistis pun bermunculan di kalangan masyarakat sekitar. Salah seorang warga RT 07 RW 02 Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Endang menceritakan bila lokasi pintu perlintasan kereta ini memang terkenal angker dan rawan. Bukan hanya karena kelalaian pengendara, tetapi juga ada pengaruh gaib. Anda boleh percaya atau tidak.

"Banyak kendaraan yang tahu-tahu berhenti di tengah perlintasan rel kereta dan tak bisa bergerak terus ketabrak kereta," ucapnya beberapa tahun lalu.

Makhluk gaib yang ada di lokasi perlintasan, tutur Endang, sudah diketahui warga sejak zaman dulu. Biasanya wujudnya itu menyerupai tiga perempuan cantik.

"Kalau di sini sudah tahu semua. Kalau orang tua dulu bilang ada tiga perempuan (gaib) berwujud cantik, dari yang bisa dibilang penghuni atau penguasa," ujarnya.

 BACA JUGA:

Warga di sini memang jarang melihat wujudnya, tetapi warga daerah lain sering ditampakkan oleh makhluk tersebut. Biasanya, sambung Endang, perempuan itu nongkrong tepat di perlintasan kereta.

"Ya, biasanya mereka nongkrong di pintu perlintasan. Kalau sudah gitu mau cari mangsa itu," ucapnya.

Bapak dari empat anak ini mengatakan, memang wujud perempuan itu tidak tampak menyeramkan, menyerupai perempuan biasa dengan pakaian warga biasa dan berwajah cantik.

"Ya wujudnya cantik. Biasa saja kayak perempuan biasa pakaiannya," tuturnya.

Mereka menampakkan diri biasanya di siang hari dan bukan di malam hari, dan daerah kekuasaannya itu meliputi pintu perlintasan Pondok Betung hingga pintu perlintasan Polsek Pesanggrahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027163/penumpang-mendengar-suara-benturan-dan-ledakan-usai-kereta-tabrakan-dengan-bus-di-perlintasan-zWdOLxNeYy.jpg
Penumpang Mendengar Suara Benturan dan Ledakan Usai Kereta Tabrakan dengan Bus di Perlintasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027138/kereta-tabrakan-dengan-bus-di-perlintasan-sebidang-slovakia-6-orang-tewas-BylxtqWXXK.jpg
Kereta Ekspres Tabrakan dengan Bus di Perlintasan Tewaskan 6 Orang, Pengemudi Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/608/3009969/pulang-beli-mi-bocah-10-tahun-tewas-tertabrak-kereta-di-serdang-bedagai-sumut-JMjbLjSM4M.JPG
Pulang Beli Mi, Bocah 10 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Serdang Bedagai Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/338/3006262/pemotor-tewas-usai-tertabrak-kereta-saat-hendak-menyeberang-HTaWI8Dek1.jpg
Pemotor Tewas Usai Tertabrak Kereta saat Hendak Menyeberang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/338/3005959/pengendara-motor-tewas-tertabrak-kereta-api-saat-nyeberang-rel-di-kemayoran-GzFJaXjFQX.jpg
Pengendara Motor Tewas Tertabrak Kereta Api saat Nyeberang Rel di Kemayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/610/2998975/update-bus-tertabrak-kereta-rajabasa-satu-tewas-dan-belasan-orang-kritis-0xlwnShy7B.jpg
Update Bus Tertabrak Kereta Rajabasa, Satu Tewas dan Belasan Penumpang Terluka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement