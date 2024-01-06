Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Dua Pencuri Babak Belur Diamuk Massa di Taman Walang Koja

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |10:25 WIB
Viral! Dua Pencuri Babak Belur Diamuk Massa di Taman Walang Koja
Ilustrasi Pencuri Dipukuli Warga
JAKARTA Viral di media sosial video pelaku pencurian yang diamuk massa saat berada di sekitar Taman Walang, Jalan Walang Baru Raya, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara pada Sabtu (6/1/2024) dini hari.

"Info netizen: 2 orang Terduga maling diamuk massa di Taman Walang Koja Jakarta utara pada dini hari tadi,” tulis akun info Jakarta Utara dalam postingan media sosial Instagram.

“Beruntung pihak kepolisian dari sektor koja mengamankan para pelaku dan diboyong ke mapolsek koja untuk dimintai keterangan lebih lanjut,"tulis akun tersebut.

Dalam video tersebut tampak sejumlah massa berteriak dan mengeroyok pelaku pencurian atau maling yang tertangkap basah warga sedang melakukan aksi pencurian.

Kapolsek Koja Kompol Syahroni membenarkan adanya peristiwa pelaku pencurian diamuk massa."Itu bukan maling motor. Tapi spion (mobil)," ujar Syahroni kepada MPI.

Korban dijelaskan Syahroni tidak membuat laporan polisi (LP) atas kejadian pencurian tersebut. "Korbannya sudah ke polsek dan tidak mau perpanjang masalah ini dan memaafkan pelaku," jelasnya.

Akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian kaca spionnya pecah. "Spionnya juga pecah pada saat kejadian. Demikian kami luruskan informasinya. Terima kasih," kata Syahroni

Pencuri Maling pencurian viral
