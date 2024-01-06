Relawan Sahabat SandiUno For Ganjar Kembangkan Program Wirausaha untuk Warga Jakarta

JAKARTA- Relawan Ganjar-Mahfud MD yang tergabung dalam M16 Sahabat SandiUno For Ganjar menggelar Pelatihan Pembuatan Sabun Cuci Piring di Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Acara ini juga untuk menyosialisasikan Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud melalui produktivitas para peserta pelatihan. Dengan demikian, program unggulan 17 juta lapangan kerja baru dapat tersampaikan di masyarakat.

PIC relawan M16 Sahabat SandiUno For Ganjar, Enny, mengatakan pelatihan sabun cuci piring sejalan dengan visi-misi Ganjar-Mahfud. Sehingga program unggulan ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat.

"Menyediakan lapangan kerja yang luas menjadi salah satu program unggulan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sehingga semangat kewirausahaan bagi ibu-ibu dapat meningkatkan ekonomi keluarga," ujar Enny, Sabtu (6/1/2024).

Menurutnya, program Ganjar-Mahfud ini berdasarkan dari fakta. Karena belum sepenuhnya masyarakat Indonesia mendapat pekerjaan.

Oleh karena itu, dia berharap, terpilihnya Ganjar-Mahfud semua programnya dapat terealisasikan. "Warga setempat sangat berharap agar Ganjar-Mahfud bisa menang," pungkasnya.