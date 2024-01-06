Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ganjar Nostalgia ke Kos-kosan Pertamanya di Jakarta, Sebulan Rp50 Ribu

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |14:18 WIB
Ganjar Nostalgia ke Kos-kosan Pertamanya di Jakarta, Sebulan Rp50 Ribu
Ganjar nostalgian ke kosan pertamanya di Jakarta (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo bernostalgia ke kos-kosan yang ia tempati ketika pertama kali ke Jakarta. Tempat yang dimaksud berlokasi di daerah Petojo Sabangan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Ditemani sang istri Siti Atikoh Supriyanti, Ganjar disambut pemilik kos dan warga sekitar seperti keluarga sendiri, Sabtu (6/1/2024). Mereka pun menuju ke lokasi melewati gang-gang dengan berjalan kaki.

Keramaian warga sekitar pun layaknya menyambut Ganjar yang lama tak pulang dari rantau. Pasalnya, semua warga masih mengenali akrab Capres yang didukung Partai Perindo itu. Begitu pula, Ganjar masih ingat satu per satu nama warga yang mukim di sekitar indekosnya.

Misalnya Rosali, pemilik kos yang biasa dipanggil Bu Ros dan Engkar, perempuan yang sering membantu mencuci baju saat itu.

"Ini Ibu Ros yang punya kos dan ini Engkar, yang bantu saya cuci baju," ujar Ganjar.

Lalu, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu melihat rumah kos yang sudah banyak berubah. Dulu, kos masih berdinding kayu triplek sekarang sudah tembok.

"Dulu itu pembatasnya triplek. Ukurannya 2x5 meter persegi, jadi kalau kaki selonjor itu habis. Satu bulan Rp50 ribu," tuturnya.

Ia menceritakan, menempati kos itu selama kurang lebih 4 tahun sejak 1997. Selama itu pula, Ganjar jalan kaki sekitar 500 meter tiap berangkat dan pulang kerja di sebuah perusahaan konsultan.

"Kalau berangkat kerja jalan kaki, lumayan dekat. Itu kantor yang baru dibangun baru dirintis dan saya kerja di situ," kisahnya.

Halaman:
1 2
      
