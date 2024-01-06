Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

10 Alasan FBR Dukung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |15:40 WIB
10 Alasan FBR Dukung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024
Ganjar-Mahfud (Foto: MPI)
A
A
A
 

JAKARTA - Forum Betawi Rempug (FBR) mendeklarasikan untuk mendukung penuh pasangan calon Nomor urut 3, Ganjar-Mahfud, pada Pilpres 2024 ini. FBR pun mempublikasikan dukungannya tersebut dalam gelaran Doa dan Deklarasi Pemenangan FBR se-Jabodetabek pada Sabtu ini (6/1/2024) di Cakung, Jakarta Timur.

Imam Besar FBR sekaligus Ketua Umum, Kiai Lutfi Hakim menyampaikan FBR dibentuk bukan karena bertujuan untuk kepentingan politik, namun disebabkan oleh faktor-faktor sosial dan kearifan lokal. Dari paslon capres-cawapres lainnya, Lutfi mengatakan FBR meyakini Ganjar-Mahfud memiliki Visi-Misi yang selaras dengan tujuan FBR.

"FBR mulai menimbang Visi dan misi pasangan Capres-cawapres 2024 yang selaras dengan FBR, dan dari ketiga pasangan yang ada saat ini, satu-satunya yang layak didukung adalah pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud nomor urut 3," ujar Lutfi dalam keterangan persnya, Sabtu (6/1/2024).

Lutfi menyampaikan dalam sikap politiknya, FBR selalu konsisten menjadi organisasi yang dewasa dalam menentukan pilihan yang tidak sekedar hanya menjaga kampung lagi atau memeriahkan pilkada damai. Oleh karena itu, ia menegaskan ada 10 alasan mengapa FBR mau mendukung penuh Ganjar-Mahfud dalam pilpres 2024.

Adapun 10 alasan FBR mendukung Ganjar-Mahfud, sebagai berikut:

1. Visi-misi Ganjar Mahfud (GAMA) selaras dengan cita-cita FBR untuk menjadi Jawara & Juragan di kampung kita, melalui visi 'Menuju Indonesia Unggul Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari.

2. Keseriusan Ganjar Pranowo dalam menangani masyarakat miskin saat menjabat Gubernur Jawa Tengah melalui pembangunan 1000 rumah warga miskin, pembangunan 2353 desa mandiri energi, pembangunan 37 ribu lebih jamban untuk warga kurang mampu hingga pemberian insentif para pengajar agama. Dan terbukti Ganjar Pranowo berhasil mengentaskan 1 juta warga miskin.

3. Kesuksesan Program jaga keluarga dan jaga tetangga yang menjadi model atau ditiru se-Indonesia. Rupanya program ini selaras dan tidak jauh berbeda dengan program kerja FBR dalam menjaga kampung.

4. Ganjar-Mahfud merupakan pasangan ideal kombinasi antara tokoh nasionalis dan agamis dan keduanya sama-sama berpengalaman ditingkat eksekutif legislatif hingga yudikatif.

Halaman:
1 2
      
