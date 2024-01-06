Viral! IKEA Alam Sutera Bocor Akibat Hujan Deras, Spring Bed Mahal untuk Jualan Basah

JAKARTA - IKEA yang berlokasi di Alam Sutera, Tangerang bocor akibat hujan deras. Videonya pun viral di media sosial. Video tersebut dibagikan oleh akun X @ AdaGa75780, pada Sabtu (6/1/2024).

Diketahui, sejak beberapa hari terakhir, wilayah Jabodetabek diguyur hujan dengan intensitas yang cukup deras diikuti angin kencang. Hal itu membuat sejumlah wilayah mengalami banjir.

Bahkan, toko furniture ini pun tak bisa membendung air hujan hingga mengalami kebocoran. Dalam video yang berdurasi enam detik itu, akun tersebut membagikan kondisi atap bocor di salah satu ruangan di IKEA.

Air yang jatuh ke lantai cukup banyak hingga membuat lantai tergenang. Bahkan beberapa barang, seperti kasur basah akibat kebocor karena hujan deras tesebut.

"IKEA Alam Sutera bocor, udah kayak rumah gue," tulis akun tersebut dalam keterangan videonya.