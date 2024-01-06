Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Ekstrem, Pohon Tumbang hingga Banjir Landa Jakarta

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |19:04 WIB
Cuaca Ekstrem, Pohon Tumbang hingga Banjir Landa Jakarta
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
JAKARTA - Cuaca ekstrem berupa curah hujan tinggi dan angin kencang menyebabkan sejumlah pohon di Kramat Pela, Jakarta Selatan, tumbang pada, Sabtu (6/1/2024) sore.

Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Michael Sitanggang menyebutkan pohon tumbang terjadi di Jalan Melawai Raya No.197, RT1/RW6, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

"Pohon tumbang sekitar Pukul 15:02 WIB dan sudah ditangani oleh 1 Unit TRC BPBD, 1 unit PPSU, 1 Unit Dishut," ujar Michael.

Ia juga menyebutkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Jumat (05/01) dan Sabtu (06/01), menyebabkan kenaikan status Pos Angke Hulu Siaga 3 (Waspada) pada Sabtu (06/01) Pukul 00:00 WIB dan Siaga 2 (Siaga) pada pukul 06:00 WIB.

"Hal ini menyebabkan menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta. Kami mencatat genangan yang saat ini terjadi di 3 RT dan 4 ruas jalan tergenang," lanjutnya.

Tiga Rukun Tetangga (RT) yang tergenang diantaranya yakni 1 RT di Kelurahan Rawa Buaya dengan ketinggian 30 centimeter (cm). Kemudian dua RT di Kelurahan Kembangan Selatan tergenang dengan ketinggian 40 cm.

"Penyebab curah hujan tinggi dan luapan Kali Angke Hulu," ucap Michael

Sedangkan empat ruas jalan yang tergenang banjir yakni :

1. Jl. Taman Kemang, Kec. Mampang Prapatan, Kel. Bangka, Jakarta Selatan dengan ketinggian: 10 cm

2. Jl. Darmawangsa Raya, Kec. Kebayoran Baru, Kel. Pulo, Jakarta Selatan dengan ketinggian: 10 cm

