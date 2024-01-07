Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar : Dalam Politik, Jangan Ajarkan Kebohongan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |01:32 WIB
Ganjar : Dalam Politik, Jangan Ajarkan Kebohongan
Ganjar mengatakan, dalam berpolitik edukasilah yang baik, jangan mengajarkan kebohongan. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menghadiri acara deklarasi gabungan Forum Betawi Rempug (FBR) dan Ikatan Keluarga Madura (Ikama), yang mendukung dirinya bersama Mahfud MD untuk maju sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Di hadapan massa yang diperkirakan berjumlah 10.000 orang tersebut, Ganjar menjawab isu-isu tak sedap perihal apabila dirinya terpilih sebagai Presiden nanti.

Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu mengatakan, ada isu yang beredar jika dirinya terpilih maka bantuan sosial (bansos) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu akan dihilangkan. Ganjar menanyakan kepada puluhan ribu massa tersebut, apakah mereka mempercayai hal tersebut.

"Percaya? Berarti yang ngomong itu bohong dong. Lalu yang ngomong harus dicatat, anda dikatakan masyarakat pembohong," ujarnya sembari terkekeh, Sabtu (6/1/2024).

Calon Presiden nomor urut 3 itu menjelaskan dalam politik, seharusnya edukasi yang dilangsungkan bersifat kebaikan dan mendidik. Bukan menggelontorkan kebohongan, terlebih lanjut Ganjar, kemenangan yang berdasarkan edukasi politik secara kebohongan tidak menghasilkan pemimpin yang amanah.

"Dalam politik, edukasilah yang baik. Jangan mengajarkan kebohongan," tegas Ganjar.

Ia mengatakan dirinya berkomitmen jika dirinya terpilih dan menang, program-program yang dijanjikan akan dilaksanakan dengan sepenuh hati.

"Maka sesuai yang disampaikan pak Mahfud, kemenangan bisa kita raih, program-program akan kita laksanakan, sekali lagi, kita kompak dan bersatu, maka kita menang," tutur Ganjar.

Sebelumnya, Ganjar yang hadir dalam deklarasi di kawasan Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur itu menyebutkan selama pengalamannya berkeliling Indonesia untuk kampanye, permasalahan masyarakat yang paling banyak dikeluhkan adalah tingginya harga kebutuhan barang pokok.

