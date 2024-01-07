Peristiwa Hari Ini: Indonesia Keluar dari PBB

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejara terjadi baik dalam maupun luar negeri yang terjadi pada 7 Januari setiap tahunnya di antaranya adalah, Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga Brunei Darussalam resmi gabung ASEAN.

Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting pada 7 Januari. Berikut ulasannya.

1959 - Amerika Serikat akui pemerintahan Kuba dibawah Fidel Castro

Amerika Serikat (AS) akhirnya mengakui pemerintahan Kuba yang baru di bawah kepemimpinan Fidel Castro pada 7 Januari 1959.

Fidel Castro adalah adalah seorang pejuang revolusi dan politikus Kuba yang berhaluan komunis.

Castro menjabat sebagai Perdana Menteri Kuba dari 1959 hingga 1976 dan sebagai Presiden Kuba sejak 1976 hingga 2008. Selain itu, ia juga mengemban jabatan Sekretaris Pertama Partai Komunis Kuba dari 1965 hingga 2011.