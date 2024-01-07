Humor Gus Dur: Gerobak Tukang Ketropak Diangkut Satpol PP

JAKARTA - Presiden keempat RI, KH Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur dikenal dengan gaya humornya yang menggelitik semua orang.

Padahal Gus Dur adalah seorang cendekia Muslim, negarawan, dan ulama yang dekat dengan rakyat kecil. Kedekatan itu terihat dalam beberapa kesempatan yang kemudian dikisahkan kembali oleh khalayak.

Salah satu kisah menceritakan bagaimana Gus Dur marah-marah ketika gerobak tukang ketoprak langganannya diangkut petugas Satpol PP Pemerintah DKI Jakarta.

Dilansir dari nu.or.id, Gus Dur diceritakan merupakan langganan dari Pak Warjo, seorang tukang ketoprak yang berjualan di samping gedung PBNU sejak tahun 1980-an.

Setelah menjadi langganan Gus Dur, Pak Warjo juga mengenal keluarga sang ulama, Ibu Sinta Nuriyah dan putri Gus Dur, Yenny Wahid. Bahkan, menurut Pak Warjo, dia terkadang mendapat modal dari Ibu Sinta Nuriyah.

“Lama kelamaan, saya juga kenal dengan Bu Nuriyah dan anak-anaknya. Saya kenal Yenny. Kalau Yenny ke sini, biasanya dia ngasih uang. Kalau habis pulang, dan uang saya habis di kampung, saya minta modal sama Bu Nuriyah,” kenang Pak Warjo yang diceritakan.