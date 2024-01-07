Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Kesetiaan Letjen KKO Hartono kepada Bung Karno, Hidup Mati Ikut Putra Sang Fajar

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |07:00 WIB
Kisah Kesetiaan Letjen KKO Hartono kepada Bung Karno, Hidup Mati Ikut Putra Sang Fajar
Letjan Hartono (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Soekarno merupakan pemimpin yang kharismatik. Banyak orang yang loyal kepada sang putra fajar bahkan setelah lengser sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Salah satunya Letjen KKO (Purn) Hartono. Dia merupakan orang yang menjunjung tinggi loyalitas kepada Bung Besar. Sepanjang hidupnya ia memiliki peran penting terhadap kemerdekaan Indonesia.

Hartono banyak menduduki kursi-kursi penting kemiliteran. Kiprahnya membuat citra militer Indonesia pernah sampai masa puncaknya. Pria kelahiran 1927 itu menjabat sebagai Komandan KKO dan Panglima Angkatan Laut.

Hartono banyak terlibat dalam memberantas kasus penting termasuk memberantas kasus G30S/PKI. Letjen KKO Hartono terkenal sebagai orang yang sangat setia pada Soekarno.

Ketika Soekarno menemui dan meminta KKO menangani kasus yang menewaskan 7 jenderal, dengan lantang Hartono menyanggupinya.

Gejolak memanas Orde Baru menjadi titik balik memanasnya politik di Indonesia. Soekarno mendapatkan banyak tuduhan atas kejadian di lubang buaya itu. Hartono yang senantiasa setia kepadanya meminta izin untuk melawan rezim Soeharto.

“Pejah gesang melu (hidup mati ikut) Bung Karno. Putih kata Bung Karno, Putih kata KKO. Hitam kata Bung Karno, hitam kata KKO“ Tukas Hartono dalam menjalankan misinya.

