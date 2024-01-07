3.041 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Debat Capres Hari Ini

, Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |06:16 WIB

Sebanyak 3.041 personel gabungan dikerahkan amankan debat capres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). (Ilustrasi/Dok Okezone)

JAKARTA - Sebanyak 3.041 personel gabungan akan dikerahkan untuk mengamankan debat calon presiden (capres) Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

"Untuk pengamanan kita kerahkan 3.041 personel gabungan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri sekaligus Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Minggu (7/1/2024).

Trunoyudo mengatakan, jumlah tersebut bertambah. Sebelumnya hanya 2.366 personel yang dikerahkan.

Ia merincikan 3.041 personel gabungan itu terdiri atas 2.877 personel Polri (Satgaspus 727 personel, Satgasda 2.000 personel, dan Satgasres 100 personel).

Lalu, ada 120 personel TNI (TNI AD 100 personel dan POM AD 20 personel), serta 94 personel Pemda DKI (Satpol PP 40 personel, Dishub 35 personel, Derek 5 personel dan Damkar 14 personel).