Ada Debat Capres di Istora Senayan, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin

JAKARTA - Pihak kepolisian bakal melakukan penutupan sejumlah pintu di lingkungan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, terkait adanya debat calon presiden (capres) Pilpres 2024 di Istora Senayan, Minggu (7/1/2024).

Karo Penmas Divisi Humas Polri sekaligus Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan nantinya dari 12 pintu akses di kawasan GBK, yakni pintu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, dan 12 sebagai pintu masuk. Sedangkan untuk pintu 5 dan 8 hanya digunakan untuk akses keluar.

"Sedangkan untuk pintu 7 dan 10 digunakan untuk pintu akses masuk dan keluar," kata Trunoyudo dalam keterangannya, Minggu (7/1/2024).

Di sisi lain, Trunoyudo mengungkapkan, jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan GBK.

Namun, penerapan rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional, tergantung pada kondisi dan situasi di lapangan.