JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali menyelenggarakan Debat Capres 2024 malam ini, Minggu (7/1/2024). Ketiga calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo akan beradu gagasan di hadapan para panelis.

Adapun tema debat kali ini ialah Pertahanan, Keamanan, Internasional, Globalisasi, Geopolitik dan Politik Luar Negeri. Debat ketiga kali ini diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu, 7 Januari 2024. Debat dimulai pukul 19.00 WIB.

