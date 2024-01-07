Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksikan Live Streaming Debat Capres Malam Ini di Okezone.com, Okezone TV, dan Youtube Official Okezone

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |08:30 WIB
Saksikan <i>Live Streaming</i> Debat Capres Malam Ini di Okezone.com, Okezone TV, dan Youtube Official Okezone
Debat Capres 2024 digelar malam ini. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali menyelenggarakan Debat Capres 2024 malam ini, Minggu (7/1/2024). Ketiga calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo akan beradu gagasan di hadapan para panelis.

Adapun tema debat kali ini ialah Pertahanan, Keamanan, Internasional, Globalisasi, Geopolitik dan Politik Luar Negeri. Debat ketiga kali ini diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu, 7 Januari 2024. Debat dimulai pukul 19.00 WIB.

BACA JUGA:

Ada Debat Capres di Istora Senayan, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin 

Debat Capres 2024 tersebut bisa disaksikan secara langsung atau live streaming di Okezone.com, Okezone TV, dan Youtube Official Okezone.

