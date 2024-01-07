JAMAN: Pertemuan Jokowi dan Prabowo Biasa Saja, Rakyat Tetap Menangkan Ganjar

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Kemandirian (JAMAN) menilai pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto di sebuah restoran di Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini sebagai hal yang biasa saja. Rakyat dinilai sudah cerdas dan punya preferensi sendiri pemimpin yang cocok menggantikan Presiden Jokowi.

“Kita semua pahamm, pertemuan Joko Widodo dan Prabowo itu hanya semacam kode tertentu untuk menyampaikan pesannya. Kalaupun pertemuan itu semakin menegaskan arah dukungan Joko Widodo ke Prabowo, kami yakin tidak akan mendongkrak elektabilitas Prabowo karena rakyat tetap akan menentukan pilihannya secara rasional,” kata Sekjen DPP JAMAN Hadi Mustafa, dalam keterangannya, Minggu (7/1/2024).

Hadi yakin mayoritas masyarakat yang cinta Presiden Jokowi pasti mendukung sosok yang tepat melanjutkan pembangunan. Dia menyebut Ganjar Pranowo tak pernah gagal menjalankan projek strategis nasional sewaktu menjadi Gubernur Jateng. Semua indikator perbaikan di Jateng grafiknya meningka, termasuk terkait kedaulatan pangan di Jawa Tengah. Itulah sebabnya Jokowi pada pidato Rakernas PDIP 2023 menugasi Ganjar membangun kedaulatan pangan setelah dilantik Presiden 2024-2029.

"Saya menilai, sosok Ganjar yang merakyat, pro rakyat tanpa sekat itu menjadikan sosok Ganjar Pranowo merupakan Jokowi versi pro. Dasar analoginya, Jokowi 01 itu pada era pemerintahan presiden 2014-2019, Jokowi 2.0 di era periode 2019-2024. Maka, sosok yang layak disebut sebagai Jokowi 3.0 ya Ganjar,” ujarnya.